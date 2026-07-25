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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"البترول" و"بي بي" البريطانية يضيفان 80 مليون قدم يوميًا من بئر “فيوم شمال-4”

"البترول" و"بي بي" البريطانية
"البترول" و"بي بي" البريطانية
أ ش أ

يستعد قطاع البترول، بالتعاون مع شركة بي بي البريطانية، لوضع بئر “فيوم شمال-4” بالبحر المتوسط على خريطة الإنتاج خلال الفترة القريبة المقبلة، بمعدل إنتاج يُقدر بنحو 80 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كما يأتي ذلك بعد النجاح في تنفيذ مسار جانبي جديد للبئر ضمن برنامج الحفر الذي تنفذه شركة "بي بي" لزيادة إنتاج الغاز في مصر، بما أتاح إعادة البئر إلى الإنتاج من طبقات جديدة، دون الحاجة إلى حفر بئر مستقل، وهو ما يمثل نموذجًا لتطبيق حلول هندسية مبتكرة تسهم في إضافة إنتاج جديد في توقيتات قياسية، وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق أقصى استفادة من الآبار والتسهيلات الإنتاجية القائمة.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية أن فرق العمل نجحت في تجاوز التحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل البئر، وإنجاز جميع الأعمال وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة، والوصول إلى الطبقات المستهدفة على أعماق تتجاوز 3000 متر، تمهيدًا لبدء الإنتاج وإضافة كميات جديدة من الغاز الطبيعي تدعم تلبية احتياجات السوق المحلية، وتعزز جهود الدولة في خفض فاتورة الاستيراد وتعزيز أمن الطاقة.

قطاع البترول شركة بي بي البريطانية الإنتاج بالبحر المتوسط الغاز الطبيعي

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