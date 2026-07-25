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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لتعزيز طموحات بلاده في الذكاء الاصطناعي.. رئيس كوريا الجنوبية يلتقي عمالقة التكنولوجيا

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية
أ ش أ

التقى الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، رؤساء ثلاث من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية في مدينة سان فرانسيسكو، في إطار مساعي بلاده لتعزيز مكانتها كإحدى الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي.

وشملت اللقاءات الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن إيه آي" سام ألتمان، والرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جينسن هوانج، والرئيس التنفيذي لشركة "برودكوم" هوك تان، وفقًا لإذاعة "كي بي إس" الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وقال لي إن كوريا الجنوبية تعيد هيكلة صناعاتها بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مرحبًا بتنامي اهتمام "أوبن إيه آي" واستثماراتها في البلاد، وداعيًا الشركة إلى المشاركة في المشاريع الوطنية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

كما جدد الرئيس الكوري الجنوبي التأكيد على هدف حكومته المتمثل في جعل البلاد من بين الدول الرائدة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي، داعيًا إلى مواصلة التعاون مع شركة "إنفيديا".

وأعلن لي أيضًا عن شراكة جديدة مع مجموعة "إس كيه" بقيمة تقارب 500 مليار دولار أمريكي، إلى جانب توسيع التعاون مع شركتي "إس كيه هاينكس" و"سامسونج للإلكترونيات" في تطوير تقنيات أشباه الموصلات المتقدمة

الرئيس الكوري الجنوبي شركات التكنولوجيا العالمية الدول الرائدة

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