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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

قيادات شابة وتجديد دماء.. الداخلية: حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة 2026 خلال ساعات

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

تترقب الأوساط الشرطية خلال الساعات المقبلة صدور حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة لعام 2026، عقب اعتمادها من اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، فى إطار الحركة السنوية التى تستهدف تطوير منظومة العمل الأمنى، وإعادة توزيع القيادات بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية.

وتحظى الحركة باهتمام واسع داخل وزارة الداخلية، لما تتضمنه من تغييرات فى عدد من المناصب القيادية، إلى جانب الترقيات التى تشمل مختلف الرتب الشرطية، بما يحقق الاستفادة من الخبرات المتراكمة مع الدفع بعناصر جديدة قادرة على مواصلة تطوير الأداء الأمنى.

إعلان الحركة قبل نهاية يوليو

وتعلن وزارة الداخلية الحركة العامة لتنقلات وترقيات ضباط الشرطة ، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات التنظيمية واعتمادها بشكل رسمى، لتشمل قطاعات الوزارة المختلفة ومديريات الأمن والإدارات العامة على مستوى الجمهورية.

ضخ دماء جديدة والاستفادة من الخبرات

تأتى الحركة فى إطار رؤية وزارة الداخلية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين الخبرات الأمنية المتراكمة والقيادات الشابة، من خلال تصعيد الكفاءات إلى مواقع المسؤولية، بما يسهم فى تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، ورفع معدلات الأداء، وتحسين جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين.

وتستهدف الحركة تحقيق أكبر استفادة من الخبرات الميدانية والإدارية، بما يدعم تنفيذ الخطط الأمنية ويواكب متطلبات العمل الشرطى فى مختلف المحافظات.

تغييرات فى المناصب القيادية

ومن المنتظر أن تشهد الحركة تصعيد عدد من القيادات لتولى مناصب مساعدى الوزير، ومديرى الأمن، ومديرى الإدارات العامة، إلى جانب إجراء تغييرات فى عدد من إدارات البحث الجنائى، مع تجديد الثقة فى عدد من القيادات التى حققت نتائج متميزة خلال الفترة الماضية.

وتشمل الحركة إحالة عدد من القيادات إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية، بالتزامن مع تصعيد قيادات جديدة لتولى المسؤولية فى إطار خطة الوزارة لتجديد الدماء داخل الجهاز الشرطى.

ترقية الضباط بمختلف الرتب

وتضم الحركة الترقيات الدورية للضباط فى مختلف الرتب، وفقًا للقواعد المنظمة، وتشمل الترقيات من عميد إلى لواء، ومن ملازم أول إلى نقيب، إلى جانب باقى الترقيات المستحقة، بما يحقق الاستقرار الوظيفى ويدعم منظومة العمل داخل وزارة الداخلية.

بدء التنفيذ فى أغسطس

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحركة اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، حيث تتسلم القيادات والضباط المنقولون والمُرقَّون مهامهم الجديدة، بما يضمن سرعة استكمال منظومة العمل وتحقيق الاستقرار داخل مختلف المواقع الشرطية.

وتعد حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة إحدى أهم الحركات السنوية داخل وزارة الداخلية، إذ تستهدف تعزيز كفاءة الأداء الأمنى، ورفع جاهزية الأجهزة الشرطية، بما يدعم جهود الوزارة فى حفظ الأمن والاستقرار، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

حركة تنقلات ضباط الشرطة وزير الداخلية

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