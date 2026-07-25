رابط رسمي الآن.. نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر بوابة الأزهر الشريف للنتائج

تتصدر نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع استعداد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2025-2026، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائج الامتحانات ومجموع الدرجات والنسبة المئوية.

وأتاح الأزهر الشريف للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيًا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، باستخدام رقم الجلوس، حيث يستطيع الطالب الوصول إلى نتيجته فور اعتمادها ورفعها على الموقع الرسمي.

وللاستعلام عن النتيجة يمكن الدخول مباشرة إلى بوابة الأزهر الشريف للنتائج عبر الرابط الرسمي: https://natiga.azhar.eg/







موعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2026

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية لإعلان موعد اعلان نتيجة الثانوية الازهرية 2026 للعام الدراسي 2025-2026، غدًا الأحد في تمام الساعة الثانية ظهرًا، ومن المقرر عقد مؤتمر صحفي بمشيخة الأزهر للإعلان عن تفاصيل النتيجة ونسب النجاح وأسماء أوائل الثانوية الأزهرية، بالإضافة إلى الإعلان عن خطوات ومواعيد التظلمات.

وتأتي النتيجة بعد انتهاء امتحانات الثانوية الأزهرية التي اتسمت بالشفافية والانضباط، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش والحفاظ على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ٢٠٢٦

يستطيع طلاب الثانوية الأزهرية الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس ٢٠٢٦، حيث يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به بعد اعتماد النتيجة، لتظهر أمامه بياناته ودرجاته والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

وتعد بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج المصدر الرسمي الذي يمكن من خلاله متابعة نتيجة الثانوية الأزهرية فور إتاحتها، لذلك ينصح الطلاب بالاعتماد على الرابط الرسمي وتجنب الروابط غير الموثوقة التي قد تنتشر بالتزامن مع ظهور النتائج.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم ورقم الجلوس

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس، حيث يظهر اسم الطالب وبياناته وتفاصيل درجاته فور الاستعلام عن النتيجة.

أما الاستعلام بالاسم فقط من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية فقد لا يكون متاحًا بصورة مباشرة، ويمكن في هذه الحالة اللجوء إلى المعهد التابع للطالب بعد ظهور النتيجة للحصول على تفاصيلها.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

فور اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية ورفعها إلكترونيًا، يمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى بوابة الأزهر الإلكترونية. التوجه إلى قائمة الاختيارات. الضغط على قسم «نتائج الطلاب». إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة. اختيار العام الدراسي 2025-2026. الضغط على «الاستعلام». الانتظار لحظات حتى تظهر النتيجة كاملة في حال اعتمادها ورفعها على الموقع.

ويمكن للطالب من خلال النتيجة معرفة مجموع الدرجات والنسبة المئوية، بالإضافة إلى تفاصيل الدرجات التي حصل عليها في المواد المختلفة.



بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026 الترم الثاني

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2026 الترم الثاني للطلاب الاستعلام عن نتائج المراحل التعليمية المختلفة، من خلال الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الأزهر الشريف، حيث يتم تخصيص أقسام للنتائج وفقًا للمرحلة الدراسية والعام الدراسي.

وبالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية، يتم الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس عقب اعتمادها رسميًا، بينما يستطيع طلاب المراحل التعليمية الأخرى متابعة النتائج التي يتم إعلانها عبر بوابة الأزهر.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026.. القسم العلمي

وأعلن الأزهر الشريف أسماء عدد من أوائل الثانوية الأزهرية بالقسم العلمي، حيث حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة نجاح بلغت 99.38%.

وجاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، من معهد فتيات طنبشا بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%.

وحل الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، من معهد الغد المشرق للغات بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة نجاح بلغت 99.08%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026.. المركز الثالث مكرر

وجاء في المركز الثالث مكرر كل من الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، من معهد فارسكور بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، من معهد فتيات العبور النموذجي بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، من معهد بطرة بمنطقة الدقهلية.

وتعكس هذه النتائج تفوق الطلاب الأوائل بعد عام دراسي شهد استعدادات مكثفة من جانب قطاع المعاهد الأزهرية لضمان انتظام العملية الامتحانية.

الإمام الأكبر يتصل بأوائل الثانوية الأزهرية

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كل من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، إلى جانب صاحبي المركز الأول لفئتي ذوي البصائر والدمج البصري.



وحرص الإمام الأكبر على تهنئة الطلاب بتفوقهم ونجاحهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الرسمي

ويستطيع طلاب الثانوية الأزهرية متابعة نتيجة العام الدراسي 2025-2026 من خلال بوابة النتائج الرسمية التابعة للأزهر الشريف، مع ضرورة إدخال رقم الجلوس بصورة صحيحة بعد اعتماد النتيجة. https://natiga.azhar.eg/



وتظهر النتيجة للطالب فور رفعها رسميًا، وتشمل المجموع والنسبة المئوية وتفاصيل الدرجات، بينما يمكن الرجوع إلى المعهد التابع له الطالب في حال الحاجة إلى الحصول على بيانات إضافية أو تفاصيل النتيجة.