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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر| الموعد والشروط والتفاصبل

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل الخالية، التي أعلنتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح باب التقديم لشغل 6 وظائف قيادية وأكاديمية بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بمدينة وردان.

فرص العمل الخالية

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لتطوير المنظومة التعليمية والتدريبية بالمعهد، وتعزيزها بالكوادر العلمية المؤهلة، بما يسهم في إعداد أجيال من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل السككي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الوظائف المتاحة

تشمل الوظائف المعلن عنها، وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية ولائحة المعهد، ما يلي:

وكيل للمعهد (بدرجة أستاذ مساعد).
أستاذ مساعد في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.
مدرس في تخصصي الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية.

شروط التقديم

أولا: وظيفة مدرس

الحصول على درجة الدكتوراه في التخصص المطلوب من إحدى الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو ما يعادلها والمعترف بها من المجلس الأعلى للجامعات.
ألا يزيد عمر المتقدم على 45 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

ثانيا: وظيفة أستاذ مساعد

الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب من اللجنة العلمية الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات.
ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما.

فرص العمل الخالية

ثالثا: وظيفة وكيل المعهد (بدرجة أستاذ مساعد)

الحصول على اللقب العلمي لدرجة أستاذ مساعد في التخصص المطلوب، مع مرور عامين على الأقل على تاريخ الحصول عليه.
سبق شغل إحدى الوظائف الأكاديمية أو الإدارية.
ألا يزيد عمر المتقدم على 55 عاما في تاريخ نشر الإعلان.

المستندات المطلوبة

يتعين على الراغبين في التقديم إرفاق المستندات التالية:

طلب تقديم موجه إلى الدكتور عميد المعهد.
السيرة الذاتية مدعمة بالمستندات.
أصل المؤهلات العلمية وصور منها.
شهادة ميلاد مميكنة وصورة من بطاقة الرقم القومي.
شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء النهائي للذكور.
صحيفة حالة جنائية حديثة (فيش وتشبيه).
صور شخصية حديثة، وشهادات الخبرة والدورات التدريبية، وأي مستندات أخرى منصوص عليها في الإعلان.

فرص العمل الخالية

موعد وطريقة التقديم

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن باب التقديم يظل مفتوحا لمدة 15 يوما من تاريخ نشر الإعلان، على أن تقدم الطلبات من خلال النموذج الإلكتروني المخصص للتقديم عبر الرابط المعلن من قبل الهيئة.

فرص العمل فرص العمل الخالية سكك حديد مصر وظائف وزارة النقل

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