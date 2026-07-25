قرار عاجل من النيابة بشأن المحامية المتهمة بإنهاء حياة أمها في الإسكندرية

أمرت نيابة أول المنتزة بالإسكندرية، بإيداع المحامية المتهمة بإنهاء حياة والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة الأسرة بمنطقة سيدي بشر، مستشفى المعمورة للصحة النفسية، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وبيان حالتها النفسية والعقلية.

ويهدف القرار إلى إعداد تقرير طبي متخصص يحدد ما إذا كانت المتهمة تعاني من أي اضطرابات أو أمراض نفسية قد تؤثر على مسؤوليتها الجنائية، على أن يتم إرفاق التقرير بملف القضية لاستكمال إجراءات التحقيق.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة التي أثارت صدمة واسعة بين أهالي الإسكندرية، حيث تستمع إلى أقوال الشهود وتراجع التقارير الفنية وتقارير الأدلة الجنائية، للوقوف على جميع ملابسات الجريمة.

كانت الأجهزة الأمنية قد كشفت تفاصيل الواقعة عقب العثور على جثمان سيدة مسنة داخل شقتها بمنطقة سيدي بشر، ليتبين من التحريات أن ابنتها، وهي محامية، متهمة بقتلها وتقطيع جثمانها، قبل أن تتمكن قوات الأمن من ضبطها وإحالتها إلى جهات التحقيق، التي باشرت مباشرة القضية واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.