تحذير عاجل عن عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان.. ماذا سيحدث؟

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرًا عاجلًا بشأن حالة الطقس، بعد رصد عاصفة ترابية قادمة من شمال السودان تتحرك باتجاه المناطق الحدودية الجنوبية، وسط توقعات بتأثيرها على أجزاء من البلاد وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق.

وأوضحت الهيئة، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية، أن الأتربة والرمال المثارة بدأت في التأثير على مناطق حلايب وأقصى جنوب الصحراء الشرقية، مع احتمال تراجع الرؤية إلى أقل من ألف متر في بعض المواقع.

ودعت المواطنين، وخاصة المصابين بأمراض الجهاز التنفسي والحساسية، إلى ارتداء الكمامات وتجنب التعرض المباشر للأتربة حفاظًا على سلامتهم.

ماذا ينتظر الطقس في مصر؟

فيما يتعلق بدرجات الحرارة، توقعت الأرصاد استمرار الأجواء شديدة الحرارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية.

كما أشارت الهيئة إلى وجود فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة، قد تكون متوسطة في بعض الفترات، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، بالتزامن مع نشاط للرياح على عدد من المناطق، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأجزاء من الصحراء الغربية.

ولم تقتصر التحذيرات على اليابسة، إذ نبهت الهيئة إلى اضطراب حركة الملاحة على عدد من الشواطئ المطلة على البحر المتوسط، من بينها السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وشمال الدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش، حيث يتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى نحو مترين ونصف، ما قد يؤثر على الأنشطة البحرية والسباحة.

ودعت الأرصاد المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية لمعرفة آخر تطورات الأحوال الجوية، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بالعاصفة الترابية أو نشاط الرياح، واتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الصحة والسلامة خلال موجة الطقس الحالية.

درجات الحرارة غدا الأحد

تسجل القاهرة الكبرى اليوم السبت، نحو 39 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 41 درجة، في حين ترتفع في شمال الصعيد إلى 41 درجة والمحسوسة 43 درجة، أما جنوب الصعيد فيشهد أعلى المعدلات بدرجات حرارة تصل إلى 43 درجة ومحسوسة تبلغ 44 درجة مئوية.

وبحسب توقعات الأرصاد لدرجات الحرارة غدا الأحد 26 يوليو 2026، فمن المقرر استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية، مقارنة بالأيام السابقة.

وفيما يلي درجات الحرارة غدا الأحد 26 يوليو:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35 درجة مئوية والمحسوسة: 37 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة مئوية والمحسوسة: 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 36 درجة مئوية والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية والمحسوسة: 45 درجة مئوية.