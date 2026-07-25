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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حسن: الأهلي يحاول إقناع جراديشار بتخفيض الراتب لإتمام إعارته إلى سيراميكا كليوباترا

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن أن النادي الأهلي يجري محاولات لإقناع السلوفيني جراديشار بتقليل راتبه، من أجل إنهاء الاتفاق الخاص بإعارته إلى سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الأهلي

وأشار أحمد حسن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أن راتب اللاعب يمثل العقبة الأخيرة أمام إتمام الصفقة، في ظل رغبة جميع الأطراف في إنهاء إجراءات الإعارة.

وتتوافق هذه الأنباء مع تقارير تحدثت عن وجود اتفاق مبدئي بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على الإعارة، مع استمرار المفاوضات لحسم التفاصيل المالية الخاصة براتب اللاعب. 

الاهلي الزمالك جارديشار

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