غدا.. محاكمة 87 متهما في خلية داعش مدينة نصر

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، جلسة محاكمة 87 متهما في القضية رقم 17628 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، والمعروفة بـ خلية داعش مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة داعش الإرهابية.

تفاصيل أمر الإحالة



وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من عام 2022 وحتي نوفمبر 2023، المتهمون من الأول وحدتي الرابع تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم ياغراضها، ووجه لبعض المتهمين تهم تمويل الارهاب، واستخدام مواقع التواصل لتبادل الرسائل والتكليفات.