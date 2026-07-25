فرج عامر: تريزيجيه نموذج للاعب المحترم.. وقدم تنازلات كبرى من أجل الأهلي

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، بالنجم محمود حسن تريزيجيه، مؤكدًا أنه يُعد مثالًا للاعب الرياضي المحترم، مشيرًا إلى أن وجوده أو غيابه لم يكن السبب وراء إخفاق الأهلي في حصد البطولات.

تريزيجية

وأضاف عامر، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تريزيجيه قدم تنازلات كبيرة عند انضمامه للأهلي من أجل النادي وجماهيره، لافتًا إلى أنه أحد أبناء الأهلي الذين يدينون للنادي بالكثير.

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن تريزيجيه رحل عن الأهلي بهدوء ودون أي أزمات أو ضجيج، كما قدم تنازلات لم يسبق أن قدمها لاعب قبله، وربما لن يقدمها أحد بعده، وهو ما يعكس أخلاقه الرفيعة وانتماءه الكبير للنادي الأهلي.