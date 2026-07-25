الأهلي وزد في الانتظار.. أبرز فرق الكونفدرالية الأفريقية 2026-2027

بدأت ملامح النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2026-2027 تتضح، بعدما حسمت العديد من الأندية الكبرى تأهلها إلى البطولة، وفي مقدمتها الأهلي وزد ممثلا الكرة المصرية.
وجاءت أبرز الأندية المشاركة حتى الآن كالتالي:
مصر: الأهلي – زد.
المغرب: الرجاء – الجيش الملكي.
الجزائر: اتحاد العاصمة – شباب بلوزداد.
جنوب أفريقيا: كايزر تشيفز – ديربان سيتي.
تنزانيا: عزام – سينجيدا بلاك ستارز.
تونس: الصفاقسي – الترجي الجرجيسي.
أنجولا: بريميرو دي أغوستو – ديسبورتيفو هويلا.
الكونغو الديمقراطية: مانييما أونيون – دارينغ كلوب فيرونغا.
السودان: هلال الساحل – الأهلي مدني.
كوت ديفوار: أفاد دجيكانو – كورهوغو.
مالي: ريال باماكو – ديارا.
نيجيريا: شوتينج ستارز – إل كانيمي واريورز.
ليبيا: أهلي طرابلس.
وتترقب الجماهير الأفريقية استكمال قائمة المتأهلين وإجراء مراسم القرعة، في ظل وجود العديد من الأندية صاحبة التاريخ والخبرة، إلى جانب فرق تسعى لتحقيق إنجاز قاري خلال الموسم الجديد.