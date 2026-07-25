أهلي طرابلس بقيادة حسام البدري منافس محتمل للشياطين الحمر في الكونفدرالية

يستعد فريق أهلي طرابلس الليبي لخوض منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية تحت القيادة الفنية للمدرب المصري حسام البدري، بعد نجاحه في قيادة الفريق لتحقيق عدة ألقاب محلية وتجديد عقده مع النادي لمواصلة المشروع الفني.

ومع مشاركة الأهلي في بطولة الكونفدرالية خلال الموسم الجديد، تظل احتمالية مواجهة الأهلي طرابلس قائمة، سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، وفقًا لما ستسفر عنه قرعة البطولة ومسار الفريقين.

وينتظر عشاق الكرة الأفريقية مراسم قرعة البطولة لمعرفة ما إذا كانت ستجمع الأهلي المصري بنظيره الأهلي طرابلس في مواجهة عربية مرتقبة قد تكون من أبرز لقاءات النسخة المقبلة من كأس الكونفدرالية الأفريقية.