بعد تحقيقه Sold Out.. خلي بالك من نفسك ينطلق إلى دور العرض في معظم دول العالم

يواصل فيلم “خلي بالك من نفسك” سلسلة نجاحاته الجماهيرية، بعدما حقق انطلاقة استثنائية برفع لافتة Sold Out منذ أول أيام عرضه في دور السينما بمصر ومختلف الدول العربية، قبل أن يوسع دائرة عرضه ليصل إلى معظم دول العالم.

ويُعرض الفيلم حاليًا في عدد كبير من الأسواق العالمية خارج إطار الدول العربية، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وأستراليا، ومختلف دول أوروبا، إلى جانب العديد من الدول حول العالم، في خطوة تعكس حجم الاهتمام العالمي بالفيلم، بينما لا يُعرض حاليًا في الصين والهند وروسيا.

وجاء هذا النجاح عقب العرض الخاص الضخم الذي أُقيم في القاهرة، وشهد حضورًا واسعًا لنجوم الفن والإعلام وصناع المحتوى، في واحدة من أبرز ليالي العروض الخاصة هذا العام، وسط تنظيم مميز وحملة دعائية لاقت تفاعلًا كبيرًا. ويجمع الفيلم النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا على شاشة السينما، في عمل يمزج بين الكوميديا والأكشن والتشويق.

ويشارك في بطولة الفيلم ياسمين عبد العزيز، وأحمد السقا، ولبلبة، ومحمد رضوان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج Synergy Plus، وتتولى Synergy Film توزيعه داخل مصر، بينما تتولى Go Media توزيعه في الأسواق العربية.