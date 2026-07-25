قبل الانفجار الكبير.. خبير علاقات دولية يحذر من اتساع رقعة الصراع وتهديد الملاحة العالمية

حذر الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، من تصاعد وتيرة التوترات في المنطقة، مؤكدًا أن التطورات الأخيرة تعكس مرحلة جديدة من اتساع نطاق التصعيد الإقليمي، في ظل استمرار المواجهات العسكرية وانخراط أطراف جديدة في الأزمة، بما ينذر بتداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

صحة التحذيرات السابقة

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC، أن المشهد الراهن يؤكد صحة التحذيرات السابقة بشأن مخاطر إدارة الأزمات بالحلول العسكرية دون التوصل إلى تسويات سياسية شاملة، مشيرًا إلى أن استمرار المواجهات وتزايد التهديدات للممرات البحرية يفاقمان حالة عدم الاستقرار، ويؤثران بشكل مباشر على الأوضاع الاقتصادية والأمنية في المنطقة.

استهداف الممرات البحرية الحيوية

وأضاف أن استهداف الممرات البحرية الحيوية، وعلى رأسها مضيق هرمز وباب المندب، يمثل تطورًا بالغ الخطورة في مسار الصراع، لما له من انعكاسات مباشرة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.

الممرات البحرية الاستراتيجية

كما أشار إلى أن دخول جماعة الحوثي على خط المواجهة يعكس اتساع رقعة الاشتباكات وتعدد ساحات الصراع، وهو ما يزيد من المخاطر التي تهدد حرية الملاحة الدولية، في مخالفة واضحة للقوانين والأعراف الدولية المنظمة لحركة السفن في الممرات البحرية الاستراتيجية.