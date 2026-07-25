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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد موجة الحر اليوم.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس الغد

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم، بالتزامن مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة واضطراب في حركة الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط، مؤكدة أن الأجواء ستشهد تحسنًا وانخفاضًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ.

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة

كشفت منار غانم، نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل اليوم 39 درجة مئوية في الظل، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة.

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تحسن الأجواء مساءً

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أنه مع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض تدريجيًا، بالتزامن مع نشاط للرياح يساعد على تلطيف الأجواء.

رياح مثيرة للأتربة وتحذير من البحر

وأضافت أن الرياح ستكون محملة بالرمال والأتربة في بعض المناطق، محذرة كذلك من اضطراب حركة البحر وارتفاع الأمواج على أغلب شواطئ البحر المتوسط، ودعت المواطنين إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

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أمطار خفيفة وانخفاض في الحرارة غدًا

وأشارت غانم إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، مؤكدة أن البلاد ستشهد بداية من غدٍ انخفاضًا في درجات الحرارة مع استمرار نشاط الرياح.

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وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن التغيرات الحالية مؤقتة، داعية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة مع استمرار التقلبات في حالة الطقس خلال هذه الفترة.

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