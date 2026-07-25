ارتفاع مؤقت اليوم.. الأرصاد: انكسار موجة الطقس الحار غدا

كشفت منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة لتصل العظمي في القاهرة الكبري إلى 39 درجة في الظل والمحسوسة 42 درجة.

واضافت أنه مع غياب أشعة الشمس سيكون هناك انخفاض مع نشاط للرياح سيعمل على تلطيف الأجواء، محذرة من أن الرياح سيكون محمل بالأتربة والرمال.

وحذرت من ارتفاع الأمواج واضطراب حركة البحر على أغلب شواطئ البحر المتوسط، وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات.

ونوهت بوجود فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وهي أمطار خفيفة، مشيرة إلى أنه بداية من الغد سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح