ارتفاع مؤقت في الحرارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع الطقس وتحذر المصطافين

تشهد البلاد، اليوم السبت، ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع زيادة نسب الرطوبة، ما يضاعف الإحساس بحرارة الطقس ويثير تساؤلات حول احتمالية التعرض لموجة حارة جديدة.

وأكدت الدكتورة منار غانم، نائب مدير المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تشهده البلاد حاليًا لا يُعد موجة حارة ممتدة، وإنما ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، مشيرة إلى أن العظمى في القاهرة تسجل نحو 39 درجة مئوية، فيما تصل في محافظات جنوب الصعيد، مثل الأقصر وأسوان، إلى 44 درجة.

وأوضحت أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يزيد من درجات الحرارة المحسوسة مقارنة بالقيم الفعلية، وهو ما يجعل الطقس أكثر إرهاقًا، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ارتفاع مؤقت وتراجع بـ 4 درجات غدا الأحد

وأضافت أن التحسن في الأحوال الجوية يبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد، مع انخفاض متوقع في درجات الحرارة يتراوح حول 4 درجات مئوية، لتعود الأجواء إلى معدلاتها الصيفية المعتادة نسبيًا، بعد الارتفاع المؤقت الذي شهدته البلاد.

وفي الوقت نفسه، حذرت هيئة الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج، ما قد يشكل خطرًا على مرتادي الشواطئ، داعية إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة وعدم النزول إلى المياه عند صدور أي تحذيرات، خاصة مع نشاط الرياح.

كما أوصت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والحرص على شرب كميات كافية من المياه والسوائل، لا سيما كبار السن والأطفال، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر لمواكبة أي تغيرات في حالة الطقس خلال فصل الصيف