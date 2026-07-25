بعد حادث إطلاق النار ... قوات الاحتلال تقتحم عدة قرى في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي إقتحامات لعدد من المناطق في الضفة الغربية وهي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا و قرية كوبر في قضاء رام الله وبلدة يعبد في جنين وقريتي فرعون جنوب طولكرم وبرقين قضاء جنين.

كما إقتحمت كذلك قرية قريوت جنوب نابلس وتطلق قنابل الغاز باتجاه المنازل.

ونفذت القوات الإسرائيلية أيضا إقتحاما لقرية الزبابدة قضاء جنين وبلدة كفر عقب شمال القدس.

وفي وقت سابق ؛ أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل ضابطين خلال عملية عسكرية نفذتها قواته في منطقة قرية تل، قرب مستوطنة حفات جلعاد شمالي الضفة الغربية.



وأوضح الجيش أن القتيلين هما الرائد يوفال عزرا (27 عامًا)، قائد بطارية في الكتيبة 411 التابعة لسلاح المدفعية، والرائد في الاحتياط بنياهو ميلات (32 عامًا)، قائد ميداني في الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس.

وفي بيان مشترك، أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) اعتقال شخصين يشتبه بتورطهما في الهجوم المسلح الذي وقع في منطقة السامرة، وذلك خلال عملية نفذتها وحدة "دوفديفان" في مدينة نابلس.

وأضاف البيان أن المشتبه بهما، اللذين أصيبا خلال العملية، نُقلا إلى مستشفى في نابلس قبل أن تعتقلهما القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن القوات تواصل ملاحقة مشتبه بهم آخرين.

ووفقًا لما أورده الجيش الإسرائيلي، تشير التقديرات الأولية إلى أن الهجوم وقع بصورة غير مخطط لها مسبقًا، فيما لا تزال ملابساته قيد التحقيق.

كما أعلن الجيش فرض إجراءات أمنية مشددة في شمال الضفة الغربية، شملت تعزيز القوات العسكرية وتشديد الإجراءات في محيط مدينة نابلس، في إطار عمليات البحث عن المشتبه بهم.