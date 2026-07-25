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لبنى عبد العزيز في رسالة حاسمة: من يختار الرحيل لا يعود إلى حياتي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

لبنى عبد العزيز في رسالة حاسمة: من يختار الرحيل لا يعود إلى حياتي

الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز
الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز
أوركيد سامي

أثارت الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن شاركت متابعيها رسالة حملت الكثير من الصراحة والحسم، تحدثت خلالها عن الأشخاص الذين يقررون مغادرة حياتها، مؤكدة أنها لم تعد ترى جدوى من التمسك بمن اختار الرحيل أو محاولة إقناعه بالبقاء.

ونشرت لبنى عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أوضحت فيه أنها أصبحت تؤمن بأن من يرغب في الابتعاد لا يحتاج إلى البحث عن أعذار أو تبريرات، مشيرة إلى أنها لن تبذل جهداً في محاولة تغيير قراره أو تحميل نفسها مسؤولية اختياره.

وأكدت الفنانة السعودية أن أي شخص يرغب في مغادرة حياتها بإمكانه القيام بذلك بكل وضوح، من دون افتعال مواقف أو تضخيم أخطاء لتبرير قراره، لافتة إلى أنها تتعامل مع مثل هذه المواقف بهدوء وتقبل، بعيداً عن الجدل أو العتاب.

وأضافت أن احترام قرار الآخرين أصبح بالنسبة لها أمراً أساسياً، لذلك فإنها تودع من يختار الرحيل وتتمنى له الخير في حياته، لكنها في المقابل لا تؤمن بفكرة العودة بعد اتخاذ قرار المغادرة، مؤكدة أن من يغادر حياتها لا مكان له فيها مرة أخرى.

ولاقت تصريحات لبنى عبد العزيز تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، حيث اعتبر كثيرون أن رسالتها تعبر عن النضج والوضوح في التعامل مع العلاقات الإنسانية، وأشادوا بطريقة طرحها للفكرة، فيما تساءل آخرون عما إذا كانت الرسالة مرتبطة بتجربة شخصية مرت بها مؤخراً، دون أن تكشف الفنانة عن أي تفاصيل أو توضح المقصود من حديثها.

وجاءت تعليقات الجمهور داعمة لموقفها، إذ كتب أحد المتابعين: "هذا هو الكلام الصحيح"، بينما قال آخر: "رسالة صادقة وتعبر عن احترام النفس"، في حين رأى آخرون أن كلماتها تحمل رسالة مهمة حول ضرورة تقبل قرارات الآخرين وعدم إجبار أي شخص على البقاء في علاقة لا يرغب في الاستمرار بها.


https://www.instagram.com/reel/DbL0iS6NNlz/?igsh=MXU2eXppeGhvbGE5Yw==

الفنانة السعودية لبنى عبد العزيز اخبار الفن نجوم الفن

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