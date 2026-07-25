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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استمر استقرار سعر أشهر أعيرة الذهب مع بدء تعاملات صباح اليوم السبت 25-7-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب

وجاء آخر تحديث سجله أشهر أعيرة الذهب وهو من  عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات الذهب ثباتا من دون تحريك بمختلف الأعيرة الذهبية.

سعر الذهب

تحركات الذهب

وقبل انتهاء تداولات أمس الجمعة صعد سعر جرام الذهب بقيمة 25 جنيها في المتوسط.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5990 جنيها.

سعر عيار 24

وصل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر الذهب في الكويت

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6275 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 5990 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5134 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 47.92 ألف جنيه للشراء و 47.52 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4077 دولارا للشراء و 4076 دولارا للبيع.

سعر الذهب الان

الذهب في السوق العالمية

واصلت أسعار الذهب خسائرها، أمس؛ بعدما تراجعت بنسبة 2% في الجلسة السابقة، مع عودة أسعار خام برنت إلى تجاوز مستوى 100 دولار للبرميل، ما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة، قبيل اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل.

وتراجع الذهب خلال التعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و27 دولارًا.

كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.5% إلى 4 آلاف و29 دولارًا. ومع ذلك، ظل الذهب متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية طفيفة تبلغ 0.3%.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد أمس الأول، الخميس، بفرض ما وصفه بـ"عقاب عسكري كبير" على إيران وحلفائها من الحوثيين، بعد أن استهدف المقاتلون اليمنيون ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر.

وقفز خام برنت بنسبة 7% أمس، متجاوزًا مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ مايو الماضي، في واحدة من أكبر الارتفاعات التي شهدها منذ اندلاع الحرب.

وتثير أسعار النفط المرتفعة مخاوف الأسواق بشأن التضخم واحتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. 

ورغم أنه يتم النظر على الذهب تقليديًا باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم؛ فإن جاذبيته كأصل لا يدر عائدًا تتراجع في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.

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