قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شركتان طيران من أوروبا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل.. هل تشتعل الحرب ضد إيران؟
أول رد من الحكومة اليمنية على هجمات قوات التحالف
وصلة مزاح بين جوزيف عطية وبيرلا حرب تشعل التكهنات بمهرجان أعياد بيروت
بوابتك لصناعة سيارات المستقبل .. الأوتوترونكس بـ حلوان التكنولوجية يصنع مهندسي المركبات الذكية
تويوتا تقدم Crown موديل 2027.. بهذا السعر
8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة
سفير السعودية باليمن: الحوثي حول بلاده إلى ورقة بيد أطراف خارجية لتحقيق مصالحها
يورشيتش: أزمة رمضان صبحي أثرت على بيراميدز.. وكنت أتمنى تدريب هؤلاء
آمال ماهر لـ"صدى البلد": أغنية برشا اتغنت بالصدفة في حفلات أوروبا
أعمدة الدخان تتصاعد .. استهداف قاعدة أمريكية في البحرين بصواريخ إيرانية
الجيش الأمريكي يعطل سفينة حاولت خرق الحصار البحري المفروض على إيران
أحمد جلال يهاجم بيان الزمالك: مائع وتجاهل جوهر مشكلات شركة الكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول رد من الحكومة اليمنية على هجمات قوات التحالف

الحكومة اليمنية
الحكومة اليمنية
محمود نوفل

أصدرت الحكومة اليمنية بيانا في أعقاب الهجمات التي قامت بها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن حيث أدانت الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على سفينة شحن تجارية في البحر الأحمر، معتبرة أنه يمثل تصعيداً إرهابياً جديداً يعكس إصرار الجماعة على تقويض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد، والزج باليمن في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

وقالت الحكومة، في بيان،  :  إن الرد العسكري الذي نفذه تحالف دعم الشرعية جاء ضمن الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية وأمن الممرات البحرية، مؤكدة أنه استهدف أهدافاً عسكرية مشروعة مرتبطة بالتهديدات التي تمثلها الجماعة، ونُفذ وفق قواعد القانون الدولي ومبدأي الضرورة والتناسب، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإضرار بالمدنيين والبنية التحتية.

وأضاف البيان :  الموانئ اليمنية، بما فيها ميناء الحديدة، تواصل استقبال السفن التجارية والإمدادات الإنسانية بصورة اعتيادية، دون تعرضها لأي أضرار.

 وأشار  إلى أن ذلك يعكس حرص التحالف على حماية المنشآت المدنية وضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود.

كما اتهمت الحكومة جماعة الحوثي بمواصلة توظيف البحر الأحمر وباب المندب لخدمة أجندات إيران وتحسين شروطها التفاوضية، عبر تهديد الملاحة الدولية واستخدام الممرات البحرية كورقة ضغط على المجتمعين الإقليمي والدولي.

وشددت الحكومة على أنها ستواصل، بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية والشركاء الإقليميين والدوليين، اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وتأمين الملاحة الدولية، وضمان استمرار عمل الموانئ اليمنية، وردع أي تهديد يمس الأمن الوطني أو الإقليمي.

كما حمّلت الحكومة جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية والأمنية الناجمة عن استمرار هجماتها.

وفي نهاية البيان ؛ دعت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً، يشمل تجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة ومحاسبة داعميها، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

اليمن الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الموانئ اليمنية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأسبوع المقبل .. موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026

سعر الذهب

قفز 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

الساعة هترجع 60 دقيقة.. بدء التوقيت الشتوي 2026 رسميًا يوم جمعة

البنزين

تكلفة لتر البنزين 35 جنيهًا.. وزير البترول الأسبق يكشف مفاجأة بشأن الأسعار

نتيجة الثانوية العامة 2026

نتيجة الثانوية العامة 2026 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب بجميع المواد

نتيجة الثانوية العامة 2026

ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال أيام ..سجل بياناتك هنا لمعرفة درجاتك

العدادات الكودية

تحويل العدادات الكودية دون تصالح لهذه الفئات.. هل أنت منهم؟

إجازة المولد النبوي

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة المولد النبوي 2026.. هل يحصل الموظفون على 3 أيام راحة؟

ترشيحاتنا

الذهب

ارتفاع واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوى في عامين مع انتعاش الطلب المحلي

البنك المركزي الأوروبي

البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية

أسواق السندات العالمية

تراجع حاد في أسواق السندات العالمية مع تجدد المخاوف من التضخم بسبب قفزة أسعار النفط

بالصور

8 علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. الأخيرة غريبة

علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟
علامات تدل على وجود صراصير قبل ظهورها.. كيف تكتشف الإصابة مبكرًا؟

طريقة عمل عيش الشعير.. وصفة صحية بخطوات سهلة ونتيجة ناجحة

عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير
عمل عيش الشعير

برج الحمل حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. انفراجة مهنية وقرارات مصيرية

حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026
حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026

برج الثور حظك اليوم السبت 25 يوليو 2026.. استقرار مالي وخطوات نحو النجاح

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

"الصراصير" تطالب وزير التعليم بالاستقالة

حزب الصراصير يشعل الشارع الهندي ويقود ثورة الطلاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد