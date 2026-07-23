قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مش مصرية.. نقابة الأسنان عن طبيبة فيديو الرقص المثير داخل العيادة
موعد اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر.. التسجيل يبدأ غدا
واشنطن تدق ناقوس الخطر.. تحذير أمريكي لإسرائيل من انهيار القطاع المصرفي بالضفة الغربية
الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع في الشرق الأوسط على حافة وضع "لا يمكن تصوره"
إسرائيل تفرض حظرا شاملا على إشعال النار خارج المنازل حتى نهاية أغسطس | تفاصيل
شريك إستراتيجي مهم.. وزير الخارجية لنظيره البرازيلي: نعتز بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين
تفاصيل سعر العملات الأجنبية اليورو والدولار الآن
وزير الخارجية: نواصل البناء على زخم العلاقات مع البرازيل ونعزز أطر التشاور والتنسيق
لليوم الثالث .. نظافة وتجميل الجيزة ترفع مخلفات الهدم والبناء بسلم دائري الهرم | صور
النقل البري تكرم بطل التريلا عماد جلال .. وتؤكد : نموذج للمسؤولية والشهامة
رئيسة وزراء إيطاليا تتوافق مع الرئيس السيسي في طرحه لمواجهة الهجرة غير الشرعية
وزير الخارجية فى محاضرة بالفلبين: سياستنا تستند إلى مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لغز رحلة 13 يوليو.. إيران ترسل قادة من الحرس الثوري وشحنات أسلحة إلى الحوثيين في اليمن

الحوثيون في اليمن
الحوثيون في اليمن
ناصر السيد

كشفت وكالة رويترز أن إيران نقلت هذا الشهر قادة من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين ومعدات متعلقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار إلى اليمن، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى إلى تعزيز قدرة حلفائها الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

قادة الحرس الثوري الإيراني يصلون اليمن

أفادت مصادر مطلعة على الأمر لـ"رويترز"، من بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني إقليمي، أن إيران نقلت أفراد الحرس الثوري الإيراني ومعدات عسكرية على متن رحلة جوية من طهران إلى اليمن في 13 يوليو، وهو تطور لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً.

قال مصدران إيرانيان لوكالة رويترز إن ما بين 10 و21 من أفراد الحرس الثوري الإيراني، بمن فيهم قادة كبار، كانوا على متن رحلة طيران ماهان.

كانت الطائرة متجهة في الأصل إلى العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، ولكن تم تحويل مسارها إلى مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر بعد أن تعرض المطار لهجوم من قبل الحكومة اليمنية.

شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن

وقال أحد المصادر: "سافر قادة الحرس الثوري الإيراني إلى هناك لدعم عمليات الحوثيين وتوفير التدريب على أنظمة الصواريخ الجديدة"، مضيفاً أن إيران أرسلت أيضاً ذهباً على متن الطائرة لتمويل أنشطة الحوثيين.

تحدث المصدران الإيرانيان شريطة عدم الكشف عن هويتهما بسبب مخاوف أمنية.

يوفر هذا الانتشار دليلاً جديداً على جهود إيران لدعم الحوثيين، الذين يخوضون حرباً أهلية ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً منذ أكثر من عقد من الزمان، والذين هاجموا جيرانهم في الخليج بالصواريخ والطائرات المسيرة.

بعد ثلاثة أيام من وصول الرحلة إلى اليمن، أفادت رويترز أن طهران طلبت من قوات الحوثي أن تكون على أهبة الاستعداد لإغلاق طريق النفط في البحر الأحمر إذا ضربت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة الإيرانية، مما يشكل تهديداً جديداً لإمدادات الطاقة العالمية .

حصار بحري على السعودية

أعلنت قوات الحوثي، التي تطل منطقة سيطرتها في اليمن على الممر المائي، يوم الاثنين، فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية رداً على تفجير مطار صنعاء في 13 يوليو، والذي زعمت أن السعودية هي من نفذته.

أشارت هذه التحركات إلى نهاية هدنة دامت أربع سنوات بين الرياض والحوثيين وتصاعد تهديدهم لأحد أهم طرق التجارة البحرية في العالم يوم الخميس عندما أعلنت الجماعة أنها هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين .

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، عمليات نقل أفراد ومعدات الحرس الثوري في مقابلة هاتفية مع رويترز يوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات استخباراتية.

وقال: "مهمتهم هي تعزيز القدرات العسكرية للميليشيات وإعدادها لتهديد الأمن البحري الدولي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

لغز رحلة 13 يوليو من إيران إلى اليمن

كما أكد مزهم السلوم، وهو محلل أمني واستخباراتي قام بتتبع الحوثيين وجماعات أخرى مدعومة من إيران لسنوات، وصول خبراء الحرس الثوري الإيراني على متن رحلة 13 يوليو.

يقول محلل إن الرحلة كانت تحمل مكونات صواريخ وطائرات بدون طيار.

وقال إن بعض الشحنات تضمنت مكونات تتعلق بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى وطائرات بدون طيار، وأنظمة أسلحة مماثلة لتلك التي استخدمت سابقاً في الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وبحسب السلوم، أرسلت طهران أيضاً مستشارين عسكريين إلى اليمن خلال حربها مع إسرائيل العام الماضي، ومررت بهم عبر الصومال، وهو ادعاء نفته طهران.

أعلن الحوثيون عن رحلات جوية مباشرة بين صنعاء وطهران في وقت سابق من هذا الشهر، قائلين إن هذه الخدمة ستساعد في كسر ما وصفوه بالحصار السعودي المفروض على اليمن.

رحلة غامضة بعد جنازة المرشد

وفي مؤتمر صحفي عقد في طهران في 20 يوليو، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن الرحلة الجوية إلى صنعاء في 13 يوليو كانت تهدف إلى إعادة وفد من الحوثيين كان قد ذهب إلى طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي، بالإضافة إلى مواطنين يمنيين تلقوا العلاج الطبي في إيران.

في الثالث من يوليو، أقلّت الطائرة مجموعةً تضمّ نحو 200 شخص، من بينهم مسؤولون كبار ونساء وأطفال، إلى إيران لحضور الجنازة. 

وفي الثالث عشر من يوليو، بحسب المصادر الأربعة، عادت الطائرة إلى اليمن وعلى متنها أعضاء الوفد وقادة ومستشارون من الحرس الثوري الإيراني. 

وقبل أن تتمكن من الهبوط في صنعاء، شنّت الحكومة اليمنية غارةً جويةً على المطار، ما أجبر الطائرة على تغيير مسارها والهبوط في الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وأعلنت قوات الحوثي أن الطائرات الحربية السعودية التي شنت الهجوم على المطار أُجبرت على مغادرة المجال الجوي اليمني.

رحلة 13 يوليو طهران الحرس الثوري الحوثيين في اليمن شحنات أسلحة شحنة أسلحة إيرانية إلى اليمن حصار بحري على السعودية وزارة الخارجية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2026

موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن

احدى جيران المجنى عليها

ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية

وزير التربية والتعليم

حقيقة إنتهاء الكنترولات من إعداد قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 |توضيح عاجل

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 | حقيقة انتهاء التصحيح غداً في الكنترولات

صورة من المقطع المتداول

مفاجأة غير متوقعة.. حقيقة رقص طبيبة أسنان داخل العيادة

ياسر جلال وبدوي فهمى

والله ما هسيبك.. فنان يستغيث بياسر جلال: بنام في الجراج وعندي سرطان ومش لاقي أتعالج

هايدي الشابوري

أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات

جروبات شاومينج

قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة|شاومينج يزعم اختراق الكنترولات وتغيير المجاميع والدرجات..والتعليم تُكذب

ترشيحاتنا

السكة الحديد

«السكة الحديد» تعلن عن 6 وظائف قيادية جديدة.. تفاصيل وشروط

صرف معاش تكافل وكرامة

قبض أغسطس اقترب.. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي

تنسيق الصف الأول الثانوي

خطوة بخطوة.. كيف تسجل في الصف الأول الثانوي 2026؟

بالصور

جومانا مراد تتألق بإطلالة سوداء أنيقة

جومانا مراد
جومانا مراد
جومانا مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد