قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إجازة رسمية قريباً.. موعد المولد النبوي الشريف 2026
«أكسيوس» عن مسؤول أمريكي: إيران تسعى لاستخدام الحوثيين لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر
أهلها قالوا عليها بتهلوس.. فتاة بني سويف تكشف مأساتها داخل مصحة ونتيجة تحليل المخدرات
هل صلاة الجماعة في المنزل تغني عن أدئها في المسجد ؟.. الإفتاء توضح
موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 وظهورها على صدى البلد|توضيح عاجل الآن
خلال 48 ساعة.. الأهلي يعلن ضم الجزائري منصف بقرار
إعلام إيراني: هجوم صاروخي يستهدف نقطة في محيط مدينة أنديمشك
ساقان داخل حقيبة.. الجيران يروون تفاصيل مقت.ل أم على يد ابنتها بالإسكندرية
جامعة عين شمس تعلن أسماء الطلاب المؤهلين للتصفيات النهائية للمشروع الوطني للقراءة 2026
جمال عبد الجواد: الصراع الأمريكي الإيراني المعركة الرئيسية داخل المنطقة
متى تكون المعاملة بفيزا المشتريات ربا محرم ؟.. أزهري يحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

«أكسيوس» عن مسؤول أمريكي: إيران تسعى لاستخدام الحوثيين لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر

إيران تسعى لاستخدام الحوثيين لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر
إيران تسعى لاستخدام الحوثيين لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر
القسم الخارجي

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلًا عن مسؤول أمريكي، بأن إيران تسعى إلى الاستعانة بجماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن لفتح جبهة جديدة في البحر الأحمر، بالتزامن مع التوترات المتصاعدة في منطقة الخليج.

وبحسب المسؤول الأمريكي، فإن طهران تهدف من خلال هذا التحرك، وفق التقييم المنسوب إليه، إلى توسيع نطاق الضغوط العسكرية على الولايات المتحدة وحلفائها، عبر نقل جزء من المواجهة إلى البحر الأحمر، الذي يعد من أهم الممرات البحرية الدولية.

ويأتي هذا التقييم في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة، خصوصًا مع الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها البحر الأحمر ومضيق باب المندب، باعتبارهما ممرين رئيسيين لحركة التجارة العالمية ونقل البضائع والطاقة بين آسيا وأوروبا.

وأشار التقرير إلى أن أي تصعيد جديد في البحر الأحمر قد يفرض تحديات إضافية أمام حركة السفن التجارية، ويزيد من المخاطر الأمنية التي تواجهها شركات الملاحة الدولية، فضلًا عن احتمال ارتفاع تكاليف التأمين والشحن، في حال اضطرت السفن إلى تغيير مساراتها البحرية.

وتأتي هذه التطورات في وقت سبق أن نفذت فيه جماعة الحوثيين هجمات استهدفت سفنًا في البحر الأحمر وخليج عدن، ما دفع الولايات المتحدة ودولًا أخرى إلى تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، تحت مبرر حماية حرية الملاحة وتأمين حركة التجارة الدولية.

ولم يقدم التقرير، وفق المعلومات المتاحة، أدلة علنية تثبت أن قرارًا نهائيًا اتُخذ بشأن فتح جبهة جديدة في البحر الأحمر، كما لم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني يؤكد أو ينفي ما أورده المسؤول الأمريكي.

وتعكس التصريحات المنسوبة إلى المسؤول الأمريكي مخاوف واشنطن من احتمال توسع نطاق المواجهة الحالية، بحيث لا تقتصر على منطقة الخليج، بل تمتد إلى ممرات بحرية استراتيجية أخرى، الأمر الذي قد يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الشرق الأوسط.

إيران أنصار الله الحوثيين اليمن البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد قرار مجلس الوزراء.. زيادات سنوية وفترات انتقالية قبل انتهاء العقود

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

أوائل الثانوية العامة 2026

قبل ساعات من اعتمادها.. الشروط الكاملة لاختيار أوائل الثانوية العامة 2026

الأرصاد

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف موعد تراجع درجات الحرارة

المجنى عليه

قبل زفافه بشهر ونصف.. والد ضحية سيدي بشر يروي تفاصيل الجريمة

الزمالك

مفاجأة لجماهير الأبيض.. الزمالك ينهي أزمة نداي وفي طريقه للحصول على الرخصة

مديرية أمن الإسكندرية

بسبب هاتف مسروق.. أمن الإسكندرية يكشف لغز العثور على جثمان داخل سيارة ويضبط الجناة

حالة الطقس

الحرارة تواصل الارتفاع.. وتحذيرات من الشبورة وارتفاع الأمواج بخليج السويس

ترشيحاتنا

علاج كوري

من جلد الميتين.. اختراع علاج كوري لتجميل البشرة وتجديد الشباب

المناعة

فاكهة غير متوقعة غنية بمضادات الأكسدة وتقوي المناعة

الأطعمة الحارة

فوائد غير متوقعة للأطعمة الحارة

بالصور

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)
طريقة عمل حلى البسكويت بالكريمة والكراميل (بدون فرن)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

طريقة عمل سجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..
طريقة عمل سجق بدبس الرمان..

الكاتبة مريم نعوم ضيفة "بيت مراد" السبت

بيت مراد
بيت مراد
بيت مراد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد