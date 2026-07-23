نقلة بحثية جديدة.. «الزراعة» والهند تتعاونان لإنتاج سلالات أعلى إنتاجية ومقاومة للأمراض

استضاف معهد بحوث التناسليات الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، الدكتور رافي جاندم، مدير المعهد الوطني للتكنولوجيا الحيوية (NIAB) بجمهورية الهند، لبحث سبل الشراكة في المجالات البحثية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز التعاون العلمي الدولي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

التوسع في الشراكات الدولية وتطوير منظومة البحث العلمي

وأكد الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، أن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية المركز للتوسع في الشراكات الدولية وتطوير منظومة البحث العلمي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن اللقاء تناول استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال تناسليات حيوانات المزرعة، والتعاون في إنتاج مشخصات سريعة للكشف المبكر عن الأمراض التناسلية.

وأضاف فاضل أن اللقاء تطرق أيضاً إلى إعداد الخرائط الجينية للسلالات المحلية للاستفادة منها في برامج التحسين الوراثي ورفع الكفاءة الإنتاجية للحيوانات، لافتاً إلى أن الوفد الهندي أجرى جولة تفقدية شملت معامل التكنولوجيا الحيوية، والأشعة التشخيصية، والتلقيح الاصطناعي، والفيروسات، حيث اطلع على الإمكانات التقنية والبحثية المتقدمة التي يمتلكها المعهد.

وفي ختام الزيارة، اتفق الجانبان على أهمية تدشين مرحلة جديدة من التعاون العلمي خلال الفترة المقبلة، من خلال تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة وتبادل الخبرات والباحثين، بما يدعم تطوير التقنيات الحديثة في مجالات التناسليات الحيوانية ويخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة.