استعدادًا لموسم المكافحة.. «الزراعة» تؤهل فرق مطروح بأحدث تقنيات تشغيل وصيانة معدات الرش

اختتمت بمحافظة مطروح فعاليات البرنامج التدريبي المكثف حول "صيانة المعدات لتحقيق أعلى كفاءة تشغيلية لآلات الرش والممارسات الجيدة لعمليات مكافحة الآفات الزراعية"، وذلك تحت اشراف الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، وفي إطار الجهود المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء المهني والفني للعاملين بالقطاع الزراعي ،وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح،

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النباتات، أن البرنامج الجاري تنفيذه بالتنسيق مع المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، والمهندس وليد ضاحي، مدير عام الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي، استمر على مدار يومين متتاليين بمشاركة نخبة من خبراء الإدارة العامة لشئون الجراد، واستهدف العاملين بمديرية الزراعة والإدارات التابعة لها بجميع أنحاء المحافظة.

وأوضح "عبد المجيد" أن فعاليات اليوم الأول ركزت على التدريب الميداني والعملي حول اشتراطات الصحة والسلامة المهنية لتوفير بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى الشق الفني الخاص بالطرق المثلى لتشغيل وصيانة معدات وآلات الرش لضمان استدامة كفاءتها التشغيلية أثناء حملات المكافحة.

رصد وتتبع بؤر التكاثر للتدخل السريع والمبكر

وأضاف رئيس الإدارة المركزية المكافحة أن اليوم الثاني شهد جلسات وعروضاً فنية متقدمة تناولت بيولوجيا الجراد الصحراوي، ودورة حياته، وسلوكيات تجمعه، وآليات رصد وتتبع بؤر التكاثر للتدخل السريع والمبكر، بجانب استعراض أحدث الاستراتيجيات العلمية والميدانية للسيطرة على الآفات وتقليل الخسائر الاقتصادية. كما شمل البرنامج تدريباً عملياً على معايرة آلات الرش بدقة لضمان التوزيع المتساوي والأمثل للمبيدات، بما يحقق أعلى كفاءة عملية ويرشد الاستهلاك.

وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن الخطة الاستراتيجية للشاملة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الفنية بالمحافظات الحدودية والمناطق الزراعية المختلفة، ورفع جاهزية الأطقم الميدانية لدعم جهود التنمية الزراعية المستدامة وحماية الثروة النباتية والأمن الغذائي القومي. ‏