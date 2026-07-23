الغندور: الزمالك يطالب بمراجعة جميع عقود اللاعبين في اتحاد الكرة ومطابقتها للواقع

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تحرك جديد من مجلس إدارة نادي الزمالك، يتعلق بمراجعة عقود اللاعبين والمدربين الأجانب الموثقة داخل اتحاد الكرة.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “مجلس ادارة الزمالك يريد ان يتم الإطلاع علي كل عقود اللاعبين في اتحاد الكرة وهل هي تتناسب مع الواقع و ايضا دفع توثيق العقود والضرائب علي العقود الحقيقية للاعبين وايضا المدربين الأجانب ومقارناتها بعقودهم السابقة في الأندية الأخري وهل هناك عقود موحدة بنفس القيمة”.

من جانب آخر، قال الإعلامي خالد الغندور، إن ما تردد بشأن تأجيل إخطار بعض الأندية بالحصول على الرخصة الأفريقية انتظارا لاستيفاء الزمالك لمستنداته، مؤكدا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، لجنة التراخيص تعمل وفق إجراءات موحدة مع جميع الأندية، ولا تربط إنهاء أي ملف بملف نادٍ آخر، واللجنة تواصل مراجعة المستندات الخاصة بجميع الأندية والتأكد من استيفائها الاشتراطات المنصوص عليها في لائحة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.