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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 أندية مغربية تتنافس على ضم رضا سليم.. والأهلي ينتظر العرض الرسمي

رضا سليم
رضا سليم
محمد بدران

دخل المغربي رضا سليم، لاعب النادي الأهلي، دائرة اهتمامات عدد من الأندية المغربية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل الغموض الذي يحيط بمستقبله مع القلعة الحمراء.

ووفقًا لتقارير إعلامية، دخل نادي المغرب الفاسي رسميًا على خط المفاوضات، بعدما باشر مسؤولوه اتصالاتهم مع إدارة الأهلي للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب، إلا أنه لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي.

وفي المقابل، يواصل الجيش الملكي محاولاته لإقناع الأهلي بالموافقة على انتقال رضا سليم بشكل نهائي، مستفيدًا من المستويات المميزة التي قدمها اللاعب بقميص الفريق خلال فترة وجوده معه، وهو ما عزز رغبة النادي في استعادته.

كما يراقب الوداد المغربي موقف اللاعب عن قرب، حيث يكتفي في الوقت الحالي بجس نبض رضا سليم ومتابعة تطورات المفاوضات بين الأهلي والأندية المهتمة، قبل اتخاذ قرار بالدخول رسميًا في سباق التعاقد معه.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة في ملف رضا سليم، مع ترقب الأهلي وصول عروض رسمية لحسم مستقبل اللاعب، سواء بالبيع النهائي أو أي صيغة أخرى يتفق عليها الطرفان، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

رضا سليم سوق الانتقالات الأهلي اندية مغربية

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