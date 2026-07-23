خسائر فادحة .. هجمات إيرانية خاطفة ضد القواعد الأمريكية في الأردن

أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات خاطفة على القواعد الأمريكية في الأردن، أسفرت عن تدمير رادار تابع لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية "ثاد".

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان له : تم استهداف وتدمير منظومة باتريوت ورادار "سي-رام" وإضرام النار في خزانات الوقود التابعة لهذه القاعدة الأمريكية.

كما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى إضرام النيران في مستودع كبير لمعدات المروحيات وعنبر صيانة وإصلاح المروحيات، وتم تدميرهما.

كما وجه ؛ الحرس الثوري الإيراني رسالة للشعب الأردني قائلا : جرائم الجيش الأمريكي مستمرة ويُرتكب بعضها باستخدام قواعد أمريكية على الأراضي الأردنية ومن حقنا القانوني والديني والمنطقي استهداف غازي وطننا وقاتل أطفالنا أينما هاجم.