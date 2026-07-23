تدمير 223 مسيرة أوكرانية فوق 18 منطقة روسية ومياه بحر آزوف خلال الليلة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 223 طائرة مسيرة أوكرانية فوق 18 منطقة روسية ومياه بحر آزوف خلال الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: القوات المسلحة الروسية واصلت تنفيذ ضربات جماعية باستخدام أسلحة دقيقة تطلق من الجو وطائرات مسيرة هجومية.

وأضافت الدفاع الروسية: القوات المسلحة الروسية استهدفت منشآت البنية التحتية المستخدمة لتفريغ وتخزين الشحنات العسكرية في ميناء أوديسا.

وختمت الوزارة الروسية بيانها : تعرض مصنع لإنتاج مكونات الطائرات المسيرة ومستودع يحتوي على طائرات مسيرة مخصصة للقوات المسلحة الأوكرانية لأضرار في أوديسا.