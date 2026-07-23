إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص عند الكيلو 130 اتجاه الإسكندرية على الطريق الحر بنطاق محافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وضباط المرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لتسيير حركة المرور وتأمين الطريق.

ودفع مرفق إسعاف البحيرة بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث قدمت الأطقم الطبية الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين في موقع الحادث ونقلهم على الفور لتلقي العلاج.

جرى نقل المصابين الـ10 إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهات التحقيق مباشرة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحادث.