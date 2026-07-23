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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو لـ لافروف: واشنطن مستعدة للعب دور بنّاء في سبيل إنهاء الصراع بأوكرانيا

روبيو
روبيو
محمود نوفل

ناقش وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى الصراع في أوكرانيا، في الاجتماع مع لافروف.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في تصريحات له عقب اللقاء الذي جمعه مع لافروف: “أجرينا محادثة جيدة وصريحة مع لافروف. والولايات المتحدة مستعدة للعب دور بنّاء في سبيل إنهاء الصراع في أوكرانيا”.

وأضاف: “إضافة إلى الصراع الأوكراني، ناقشنا مع لافروف عددا من المواضيع الأخرى، وهناك حاجة إلى أفكار ومقترحات جديدة لحل النزاع الأوكراني”.

وتابع: “ستواصل الولايات المتحدة السعي لإيجاد مسار مقبول للطرفين لإنهاء الصراع في أوكرانيا”.

وبشأن اتفاق الطاقة النووية السلمية مع المملكة العربية السعودية صرح روبيو: “أي اتفاقية تعاون مع الرياض ستتضمن تدابير رقابية”.

وتعليقا على مطالبة روسيا بوقف إمدادا كييف بالأسلحة، بيّن روبيو أن سياسة الولايات المتحدة بشأن مبيعات الأسلحة لأوكرانيا لم تتغير.

وأكد كذلك أن الولايات المتحدة منفتحة دائما على عقد اجتماعات جديدة مع المسئولين الروس.

وواصل روبيو تصريحاته قائلا: “الولايات المتحدة تعتقد أن إيران ليست مستعدة بعد لاتفاقية سلام، لكن هذا سيتغير قريبا”.

وأردف: “إذا استمر الوضع على هذا النحو مع إيران فإنهم سيدفعون ثمنا باهظا. وإيران زجت بالحوثيين في هذا الصراع وسنرى ما سيحدث”.

وشدد على أن الثمن الذي ستدفعه إيران سيزداد كل ليلة إلى أن يعودوا إلى رشدهم ، معربا عن أمله في  أن يتوقف الحوثيون عن شن الهجمات.

أمريكا روسيا سيرجي لافروف روبيو إيران الحوثيين

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