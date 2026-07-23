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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

كاتب: ثورتا 23 يوليو و30 يونيو جمعتا المصريين حول هدف واحد هو حماية الدولة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الكاتب الصحفي عادل السنهوري أن ثورتي 23 يوليو و30 يونيو تمثلان محطات تاريخية متصلة في مسيرة الحفاظ على الدولة الوطنية المصرية، مشيرًا إلى أن التحدي في بعض الفترات لم يكن يتعلق بشكل النظام السياسي، وإنما بوجود الدولة نفسها والحفاظ على هويتها وحدودها.

وأوضح السنهوري، خلال لقائه ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن القاسم المشترك بين الثورتين يتمثل في الدفاع عن الدولة المؤسسية وصون الشخصية المصرية الممتدة جذورها لآلاف السنين، مؤكدًا أن مسيرة بناء الدولة واستمرارها كانت الهدف الأبرز في مختلف المحطات الوطنية.

وقال إن مصر استطاعت عبر تاريخها تجاوز العديد من التحديات بفضل تمسك شعبها بدولته ومؤسساته، لافتًا إلى أن الحفاظ على الهوية الوطنية كان ولا يزال إحدى أهم ركائز قوة الدولة المصرية.

ووجه الكاتب الصحفي رسالة إلى الشباب، دعاهم خلالها إلى التمسك بالوعي الوطني، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وعدم الانسياق وراء محاولات تشويه التاريخ أو تزييف الحقائق، مؤكدًا أن ثورة 23 يوليو، كما حدث مع ثورة 30 يونيو، تعرضت لحملات من الأكاذيب والتشويه، وهو ما يستدعي دورًا فاعلًا من الأجيال الجديدة في حماية الذاكرة الوطنية.

وأشار السنهوري إلى أن قوة مصر الناعمة ومكانتها الإقليمية والدولية تعكسان أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية، داعيًا الشباب إلى إدراك قيمة تاريخ بلادهم، وتعزيز روح الانتماء باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه الأوطان ومستقبل الأجيال.

ثورة 23 يوليو الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

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