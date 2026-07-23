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برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى ثورة يوليو أكدت أن الجمهورية الجديدة امتداد لمسيرة الاستقلال والبناء

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، حملت رسائل وطنية عميقة، أعادت التأكيد على أن الدولة المصرية تواصل مسيرة البناء والتنمية انطلاقًا من المبادئ التي أرستها الثورة، وفي مقدمتها الاستقلال الوطني، والعدالة الاجتماعية، وبناء الدولة القوية القادرة على حماية مقدراتها وتحقيق تطلعات شعبها.

ذكرى ثورة يوليو 

وقالت الكاتبة، في بيان لها، إن الرئيس السيسي نجح في تقديم رؤية متكاملة تربط بين التاريخ والحاضر، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة ليست مجرد مرحلة تنموية، وإنما امتداد لمسيرة وطنية تستند إلى الإرادة المصرية الخالصة، وتعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بثقة وثبات.

وأضافت عضو مجلس النواب أن استعراض الرئيس لحجم الإنجازات التي تحققت منذ عام 2014 يؤكد أن مصر خاضت معركة التنمية بالتوازي مع معركة الحفاظ على الأمن القومي، وهو ما انعكس في تنفيذ مشروعات قومية غير مسبوقة، وتطوير البنية الأساسية، والارتقاء بقطاعات التعليم والصحة، وإطلاق المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وفي مقدمتها المشروع القومي "حياة كريمة".

استقرارالدولة 

وأشادت النائبة نيفين الكاتب بتأكيد الرئيس السيسي أن وعي الشعب المصري كان الركيزة الأساسية في الحفاظ على استقرار الدولة خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذا الوعي، إلى جانب تماسك مؤسسات الدولة الوطنية، أسهم في تجاوز تحديات جسيمة، ورسخ نموذجًا للدولة القادرة على حماية أمنها واستكمال مسيرة التنمية.

وثمنت الرسائل التي وجهها الرئيس إلى المجتمع الدولي، والتي جدد خلالها موقف مصر الثابت الداعي إلى وقف الحروب والصراعات، ورفض الاعتداء على الدول العربية، وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية، مؤكدة أن هذه المواقف تعكس الدور التاريخي لمصر باعتبارها ركيزة للاستقرار وصوتًا داعمًا للسلام في المنطقة.

واختتمت النائبة نيفين الكاتب بيانها بالتأكيد على أن رسالة الأمل والتفاؤل التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين تعزز الثقة في المستقبل، وتؤكد أن الدولة ماضية في استكمال مسيرة البناء والإصلاح، داعية إلى مواصلة العمل والإنتاج والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، بما يحقق تطلعات الشعب المصري ويعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

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