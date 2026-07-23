برلماني: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى يوليو أكدت أن وعي المصريين حمى الدولة من التحديات

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو حملت رسائل وطنية مهمة، عكست رؤية الدولة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، واستحضرت القيم الوطنية التي أرستها الثورة، مشيرًا إلى أن تأكيد الرئيس أن نجاح الدولة في مواجهة التحديات لم يكن ليتحقق إلا بعزيمة الشعب المصري ووعيه العميق يجسد حقيقة ما مرت به البلاد خلال السنوات الماضية.

ذكرى ثورة يوليو

وقال كشر، في بيان له، إن إشادة الرئيس بالشعب المصري والقوات المسلحة والشرطة وسائر مؤسسات الدولة تعكس تقدير القيادة السياسية لحالة التكاتف الوطني التي مثلت حائط الصد الأول أمام مختلف التحديات، مؤكدًا أن هذه الروح كانت ولا تزال الركيزة الأساسية لاستمرار مسيرة التنمية والحفاظ على استقرار الدولة في محيط إقليمي ودولي شديد التعقيد.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن الرسائل التي وجهها الرئيس بشأن قدرة مصر على حماية مقدراتها، ورفضها الثابت لأي اعتداء على الدول العربية الشقيقة، تعبر عن ثوابت السياسة المصرية القائمة على احترام سيادة الدول، ودعم الأمن القومي العربي، إلى جانب الدعوة الصادقة إلى وقف الحروب والصراعات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن العنف لا يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن استعراض الرئيس لما تحقق منذ عام 2014 يعكس حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة في مختلف القطاعات، بداية من دحر الإرهاب، مرورًا بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وترسيخ حرية الاعتقاد، وتطوير التعليم والصحة، وصولًا إلى التوسع في الاكتشافات البترولية والغازية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وهو ما أسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج.

حياة كريمة

وأضاف كشر أن المشروع القومي "حياة كريمة" يمثل نموذجًا عمليًا لفلسفة الجمهورية الجديدة في تحقيق العدالة الاجتماعية والارتقاء بجودة حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذه المشروعات التنموية الكبرى تفتح آفاقًا واسعة أمام القطاع الصناعي والاستثماري، وتسهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو، بما ينعكس بصورة مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

واختتم المهندس محمد مصطفى كشر بيانه بالتأكيد على أن رسالة الأمل التي وجهها الرئيس السيسي للمصريين بأن القادم أفضل تعكس الثقة في قدرة الدولة على مواصلة مسيرة البناء والتنمية برؤية علمية واضحة، داعيًا الجميع إلى مواصلة العمل والإنتاج والحفاظ على وحدة الصف الوطني، باعتبارها الضمانة الحقيقية لاستكمال مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات الشعب المصري.