وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني تعزيز الاستثمارات الصينية وتطورات الأوضاع الإقليمية

التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الخميس ٢٣ يوليو ، "وانج يي" وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد في مانيلا.

تناول اللقاء مُجمل العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين، وما حققته من تطور بارز في مجالات التعاون المختلفة، بما في ذلك مشاركة الشركات الصينية في العديد من المشروعات التنموية في مصر، ومن بينها المساهمة فى بناء حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتشييد القطار الكهربائي، فضلاً عن تنامي الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد تطرق الجانبان الي أهمية استغلال الزخم المتولد عن دورية الزيارات رفيعة المستوي لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثقافي والتعليمي، وزيادة التدفقات السياحية الصينية إلى مصر.

كما تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة الاحتفال بمرور سبعين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هذا العام، مؤكدين الحرص على مواصلة البناء على هذا الزخم والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير لما حققته العلاقات الاقتصادية بين البلدين من تقدم ملحوظ، مشيرًا إلى النمو المستمر في حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر، وتزايد أعداد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر، مؤكدا الاهتمام بمواصلة جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، وتشجيع الشركات الصينية على توسيع أنشطتها في السوق المصرية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، باعتبارهما من أولويات التعاون المصري–الصيني خلال المرحلة المقبلة. كما شدد على أهمية استثمار الزخم الناتج عن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن توسيع التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لخفض التصعيد واحتواء التوتر في المنطقة، مشددًا على أهمية التمسك بالمسار الدبلوماسي والتفاوضي.

كما أدان الهجمات التي استهدفت عددًا من دول الخليج، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع الدول الشقيقة، ورفضها لأي اعتداء يمس أمنها وسيادتها، ومشددًا على ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة. كما أكد أهمية صون حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية وفقًا لقواعد القانون الدولي، وضرورة ضمان أمن وسلامة الملاحة الدولية وعدم عرقلة حركة السفن، لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في عدد من الملفات الإقليمية، شملت التطورات فى السودان وغزة ولبنان وليبيا والقرن الافريقى.

وعلى صعيد التعاون متعدد الأطراف، استعرض الوزيران سبل تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والمنظمات الأممية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية التمسك بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، والعمل على إصلاح منظومة الحوكمة الدولية بما يجعلها أكثر عدالة وتمثيلًا للدول النامية، وأكثر قدرة على الاستجابة للتحديات العالمية، مع التأكيد على احترام قواعد القانون الدولي وتعزيز التعددية الدولية.

ومن جانبه، أكد وزير خارجية الصين حرص بلاده على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع مصر، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، معربًا عن تقدير الصين للدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، ومؤكدًا استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.