وزير خارجية إيطاليا: روما تزيد من الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% خلال العقد المقبل

قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن بلاده ستخصص 5% من ناتجها المحلي الإجمالي لميزانيتها الدفاعية على مدى السنوات العشر المقبلة للوصول إلى هدف حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال وزير خارجية إيطاليا – خلال جلسة أمام البرلمان اليوم - "نعتزم الوصول إلى هدف 5% خلال العقد المقبل مع احترام قيود المالية العامة، وصلاحيات البرلمان.

وأشار إلى أن إيطاليا أكدت التزامها الذي تعهدت به جميع الدول الأعضاء في حلف الناتو خلال قمة العام الماضي في لاهاي حيث اتفق أعضاء الناتو على أن يصل الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035،

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