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البداية أمام أنجولا وجنوب السودان.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البداية أمام أنجولا وجنوب السودان.. مواعيد مواجهات منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2027

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2027، حيث يخوض أولى مبارياته خلال فترة التوقف الدولي الممتدة من 21 سبتمبر حتى 6 أكتوبر 2026، واضعًا نصب عينيه تحقيق انطلاقة قوية تقربه من التأهل إلى النهائيات.

ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في الجولة الأولى بمواجهة منتخب أنجولا، قبل أن يلتقي منتخب جنوب السودان في الجولة الثانية، وسط طموحات كبيرة بحصد العلامة الكاملة من المباراتين، بما يمنح الفراعنة أفضلية مبكرة في صدارة المجموعة ويعزز فرصهم في مواصلة المشوار بثبات.

ويأمل الجهاز الفني ولاعبو المنتخب في استثمار الحالة المعنوية الجيدة بعد المشاركة المميزة في كأس العالم 2026، رغم انتهاء المشوار عند الدور ثمن النهائي، عقب الخسارة أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية. وقدم المنتخب المصري مستويات قوية خلال البطولة، ليحظى بإشادة واسعة رغم وداع المنافسات.

ويستكمل منتخب مصر مشواره في التصفيات خلال فترة التوقف الدولي الثانية، الممتدة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، حيث يواجه منتخب مالاوي ذهابًا وإيابًا في الجولتين الثالثة والرابعة، في مواجهتين قد تلعبان دورًا حاسمًا في تحديد ملامح المنافسة على بطاقة التأهل.

أما الجولتان الخامسة والسادسة، فستقامان خلال الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، إذ يلتقي المنتخب المصري مجددًا مع أنجولا، ثم يختتم التصفيات بمواجهة جنوب السودان، سعيًا لإنهاء المشوار بأفضل صورة ممكنة وضمان التأهل إلى النهائيات.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا 2027 يوم 19 يونيو، بينما تقام المباراة النهائية يوم 17 يوليو من العام ذاته، وتستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا في نسخة تاريخية، ستكون الأولى التي تقام في ثلاث دول بشكل مشترك، وهو ما يمنح البطولة طابعًا استثنائيًا ويعكس التطور المتواصل في تنظيم المنافسات القارية.


 

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