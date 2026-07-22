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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قفزة كبيرة في القيمة التسويقية لهيثم حسن بعد التألق مع منتخب مصر

هيثم حسن
هيثم حسن
حمزة شعيب

شهدت القيمة التسويقية لـ هيثم حسن قفزة كبيرة في أحدث تحديث صادر عن موقع ترانسفير ماركت، بعدما ارتفعت من 3.5 مليون يورو إلى 8 ملايين يورو، بزيادة بلغت 4.5 ملايين يورو.

وجاءت الزيادة بعد المستويات المميزة التي قدمها جناح ريال أوفييدو مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، حيث شارك في مباراتين، ونجح في صناعة هدف خلال مواجهة الأرجنتين، ليصبح أبرز المستفيدين من تحديث القيم التسويقية الأخير للاعبي المنتخب المصري.

ويعد هذا الارتفاع الأكبر في مسيرة هيثم حسن التسويقية حتى الآن، ليعكس التطور اللافت في مستواه خلال الفترة الأخيرة، ويعزز من مكانته بين أعلى اللاعبين المصريين قيمة في الدوريات الأوروبية.

هيثم حسن منتخب مصر القيمة التسويقية لهيثم حسن

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