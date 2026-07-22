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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ترانسفير ماركت يضع مصر ضمن أفضل منتخبات كأس العالم 2026 بجوار إسبانيا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

حظي منتخب مصر بإشادة واسعة بعد مشاركته في منافسات كأس العالم 2026، بعدما وضعه موقع ترانسفير ماركت ضمن المنتخبات التي قدمت أداءً مميزًا خلال البطولة.

وكان المنتخب المصري قد ودّع منافسات المونديال من دور الـ16، عقب خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قوية قدم خلالها الفراعنة أداءً لافتًا أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

وفي تقييمه لمستوى المنتخبات المشاركة، قسم الموقع أداء الفرق إلى خمس فئات، بداية من الأداء العظيم، مرورًا بـ"الجيد" و"المقبول"، وصولًا إلى "أقل من التوقعات" و"الضعيف".

وجاء منتخب مصر ضمن فئة الأداء العظيم، التي ضمت أيضًا منتخب إسبانيا المتوج بلقب كأس العالم، إلى جانب النرويج وسويسرا وباراجواي والرأس الأخضر.

ونجح منتخب إسبانيا في حصد لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد، سجله فيران توريس خلال الشوط الإضافي الثاني.

تصنيف المنتخبات في كأس العالم 2026

أداء عظيم:
إسبانيا، النرويج، سويسرا، باراجواي، مصر، الرأس الأخضر.

أداء جيد:
فرنسا، إنجلترا، الأرجنتين، بلجيكا، المغرب، الولايات المتحدة، كولومبيا، غانا، كندا، المكسيك، البوسنة والهرسك، الكونغو الديمقراطية، أستراليا، جنوب إفريقيا، كوراساو.

أداء مقبول:
كوت ديفوار، السويد، الإكوادور، الجزائر، هايتي، السعودية، نيوزيلندا، إيران.

أداء أقل من التوقعات:
البرازيل، هولندا، السنغال، كرواتيا، اليابان، النمسا، اسكتلندا، الأردن.

أداء ضعيف:
البرتغال، ألمانيا، تركيا، أوروجواي، التشيك، كوريا الجنوبية، أوزبكستان، تونس، بنما، العراق، قطر.

الأرجنتين منتخب مصر كأس العالم ترانسفير ماركت

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