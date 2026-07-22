قرار من وزارة التضامن بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما

علم "صدى البلد" من مصادر خاصة أن إدارة الجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي أصدرت قرارًا بإقالة مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، وذلك خلال الأيام الماضية، في تطور جديد يعكس حجم الأزمة التي تعيشها الجمعية مؤخرًا.



وأكد الكاتب محمد شكر، عضو مجلس إدارة الجمعية، أن القرار صدر عن إدارة الجمعيات قبل يومين فقط، وتم تسليمه في تمام الساعة 11:05 صباح اليوم إلى مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، برئاسة الأستاذ سامح فهيم.



وأوضح شكر أنه كان قد تقدم باستقالة مسبَّبة من منصبه، أرجعها إلى عدد من المخالفات التي شهدتها الجمعية مؤخرًا، أبرزها ما وصفه بعدم أمانة رئيس مجلس الإدارة في استخدام أختام الجمعية، إلى جانب تزوير إرادة شريحة من أعضاء مجلس الإدارة، من خلال ترشيح نفسه أو ترشيح أعضاء موالين له لشغل منصب رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي، دون عقد اجتماع رسمي لمجلس الإدارة أو طرح القرار للتصويت بالطرق القانونية المتبعة، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لنصوص القانون رقم 149 لسنة 2019 المنظم لعمل الجمعيات الأهلية.



كانت اللجنة الطارئة للمهرجان قد أصدرت فى بيان لها قبل فترة إن قرار اللجنة العليا للمهرجانات بعدم منح ترخيص الدورة الثانية والأربعين، رغم قسوته، يفرض التعامل بواقعية مع الظروف الراهنة، موضحة أن ضيق الوقت، وحجم التحديات التنظيمية والإدارية، واستحالة إنجاز إصلاحات حقيقية في بضعة أسابيع أو أشهر، كلها عوامل تجعل من الصعب تقديم دورة تليق بتاريخ المهرجان ومكانة مدينة الإسكندرية.