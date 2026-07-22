فرصة للشباب وحديثي الزواج.. كل ما تريد معرفته عن شقق الإيجار التمليكي

تواصل الدولة جهودها لتوفير حلول سكنية مرنة تلائم احتياجات المواطنين، خاصة الشباب وحديثي الزواج، من خلال نظام الإيجار التمليكي الذي يجمع بين الحصول على وحدة سكنية بإيجار مناسب وإمكانية تملكها في وقت لاحق.

ويُعد هذا النظام أحد البدائل التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، عبر إتاحة فرصة السكن دون الحاجة إلى سداد مقدمات مرتفعة، مع احتساب القيمة المسددة كإيجار ضمن ثمن الوحدة عند اتخاذ قرار الشراء.

الإيجار التمليكي.. بديل جديد للحصول على وحدة سكنية

أكد الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، المتخصص في شؤون الإسكان، أن نظام الإيجار التمليكي يمثل أحد الحلول الجديدة التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من مشروعات الإسكان، خاصة الشباب المقبلين على الزواج وحديثي الزواج، إلى جانب محدودي الدخل الذين يواجهون صعوبة في توفير مقدمات حجز مرتفعة.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ مئات الآلاف من وحدات الإسكان الاجتماعي، إلا أن نظم الأولوية في بعض الطروحات السابقة كانت تمنح أفضلية للأسر، وهو ما جعل حصول بعض الفئات، مثل الأعزب أو حديثي الزواج، على وحدة سكنية أكثر صعوبة، ليأتي نظام الإيجار التمليكي كحل يمنح هذه الفئات فرصة أكبر للاستفادة.

كيف يعمل نظام الإيجار التمليكي؟

يعتمد النظام على تأجير الوحدة السكنية للمستفيد لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديد التعاقد لفترة مماثلة، لتصل مدة الإقامة إلى ست سنوات.

وبعد انتهاء هذه المدة، يحق للمستفيد الاختيار بين تملك الوحدة أو الاكتفاء بفترة الإيجار دون أي التزام بالشراء، وهو ما يمنح المواطنين مرونة في اتخاذ القرار وفقًا لظروفهم المعيشية والمالية.

الإيجار لا يضيع.. ويُخصم من سعر الوحدة

من أبرز مزايا النظام أن قيمة الإيجار التي يسددها المستفيد طوال فترة التعاقد لا تُهدر، وإنما تُحتسب جزءًا من ثمن الوحدة عند اتخاذ قرار التملك.

فعلى سبيل المثال، إذا بلغ سعر الوحدة مليون جنيه، وسدد المستفيد خلال سنوات الإيجار 200 ألف جنيه، يتم خصم هذا المبلغ من إجمالي قيمة الوحدة، ثم يسدد المتبقي سواء نقدًا أو من خلال برامج التمويل العقاري المتاحة.

مرونة في السداد وتخفيف للأعباء

يوفر نظام الإيجار التمليكي فرصة حقيقية للاستقرار السكني دون تحميل المواطنين أعباء مالية كبيرة في بداية حياتهم، حيث يتيح لهم السكن أولًا ثم التفكير في التملك لاحقًا بعد تحسين أوضاعهم المالية.

كما يمنح النظام فترة زمنية مناسبة لتقييم القدرة على استكمال إجراءات الشراء، بما يقلل من الضغوط الاقتصادية ويمنح المستفيدين مرونة أكبر في التخطيط لمستقبلهم.

من هم المستفيدون من النظام؟

يستهدف نظام الإيجار التمليكي عددًا من الفئات، أبرزها:

الشباب المقبلون على الزواج.

حديثو الزواج.

محدودو الدخل.

غير القادرين على سداد مقدمات الحجز المرتفعة.

الراغبون في الحصول على مسكن مع إمكانية التملك مستقبلًا.

دعم مستمر لخطط الدولة في قطاع الإسكان

ويأتي تطبيق نظام الإيجار التمليكي في إطار استراتيجية الدولة لتنويع برامج الإسكان وتقديم بدائل تتناسب مع مختلف الفئات، بما يضمن إتاحة فرص أكبر للحصول على مسكن مناسب، مع توفير حلول تمويلية مرنة تحقق التوازن بين حق المواطن في السكن وقدرته على تحمل التكاليف.

ويعكس النظام توجه الدولة نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي ودعم الشباب والأسر الجديدة، من خلال برامج إسكان تستجيب للمتغيرات الاقتصادية وتوفر مسارات متنوعة للحصول على وحدة سكنية دون أعباء مالية كبيرة في بداية المشوار.