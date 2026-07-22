رئيس هيئة الدواء المصرية يبحث مع ممثلي نقابات الصيادلة آليات دعم استقرار سوق الدواء وتعزيز التعاون المشترك

اكد رئيس هيئة الدواء المصرية الدكتور علي الغمراوي، أن هيئة الدواء المصرية تنتهج سياسة الباب المفتوح والحوار المستمر مع جميع شركائها، مشدداً على أن الصيادلة يمثلون شريكاً رئيسياً في نجاح المنظومة الدوائية، وأن الهيئة حريصة على استمرار التنسيق والتشاور بما يدعم تطوير السياسات التنظيمية، ويعزز استقرار سوق الدواء، ويحقق التوازن بين مختلف أطراف المنظومة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن.

جاء ذلك خلال استقبال الغمراوى وفدا من ممثلي نقابات الصيادلة، بحضور الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس الهيية؛ وذلك لبحث سبل التعاون المشترك بما يسهم في دعم استقرار سوق الدواء، وتطوير الخدمات الصيدلية، وتعزيز دور الصيدلي باعتباره أحد الركائز الأساسية للمنظومة الصحية.

من جانبهم، أعرب ممثلو نقابات الصيادلة عن تقديرهم للدور الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية في تنظيم وتطوير القطاع الدوائي، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والتنسيق مع الهيئة لمناقشة مختلف القضايا المهنية، والعمل المشترك على مواجهة التحديات، بما يدعم الصيدليات ويعزز من دور الصيدلي في تقديم خدمات دوائية آمنة وفعالة للمواطنين.

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها آليات تعزيز استقرار سوق الدواء وضمان استمرار توافر المستحضرات الدوائية الحيوية والاستراتيجية بالصيدليات، مع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الصيادلة، والعمل على وضع حلول عملية تضمن وصول الدواء إلى المواطنين بصورة منتظمة، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق واحتياجات المرضى.

واستعرض اللقاء جهود هيئة الدواء المصرية في تطوير الخدمات الصيدلية، من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات التنظيمية، إلى جانب تعزيز التعاون في مكافحة تداول الأدوية المغشوشة وغير المشروعة، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتي ذلك في إطار التزام هيئة الدواء المصرية بتعزيز الشراكة مع جميع أطراف المنظومة الدوائية، وترسيخ نهج الحوار والتعاون، بما يسهم في تحقيق الأمن الدوائي، ودعم استقرار سوق الدواء، والارتقاء بجودة الخدمات الصيدلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتطوير القطاع الصحي وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.