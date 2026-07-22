منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. موعد صرف 3000 جنيه والشروط الكاملة

منحة العمالة غير المنتظمة 2026 تتصدر اهتمامات آلاف المواطنين خلال الساعات الحالية، بعدما بدأت وزارة العمل تنفيذ إجراءات صرف آخر المنح الاستثنائية للمستحقين المسجلين في قاعدة بياناتها، بقيمة 3000 جنيه لكل مستحق، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لدعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، ويزداد بحث المواطنين عن موعد الصرف، وشروط الاستحقاق، وخطوات التسجيل، والأوراق المطلوبة، وطريقة الاستفادة من المنحة، وهو ما نستعرضه بالتفصيل في التقرير الآتي:

متى يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 بقيمة 3000 جنيه؟

أوضحت وزارة العمل أن صرف آخر المنح الاستثنائية، وهي منحة شهر يوليو 2026، يبدأ اعتبارًا من الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة مساء، وذلك من خلال جميع مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد بالقاهرة والمحافظات، على أن يستمر الصرف حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية بكل منفذ، بما يتيح للمستحقين الحصول على مستحقاتهم بسهولة ويسر.

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وأكدت الوزارة أن عمليات صرف المنحة تستمر حتى منتصف شهر أغسطس المقبل، ويمكن للعامل غير المنتظم المستحق الحصول على قيمة المنحة البالغة 3000 جنيه باستخدام بطاقة الرقم القومي، وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.

ما خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

يمكن للراغبين في التسجيل ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة اتباع عدد من الخطوات التي حددتها وزارة العمل، لضمان إدراج الطلب بصورة صحيحة، وتشمل الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل المصرية.

الضغط على خدمة تسجيل العمالة غير المنتظمة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد نوع العمل الحالي أو السابق.

التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة بدقة.

الضغط على إرسال الطلب.

وتسهم دقة البيانات المسجلة في تسهيل مراجعة الطلبات واستكمال إجراءات التسجيل وفقًا للضوابط المعتمدة.

ما الأوراق المطلوبة للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة؟

حددت الجهات المختصة مجموعة من المستندات التي يجب توافرها عند التقديم للاستفادة من منح العمالة غير المنتظمة، وتشمل الأوراق الآتية:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

مستندات رسمية تثبت عدم وجود دخل ثابت.

شهادة ميلاد حديثة.

أوراق شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

بحث اجتماعي صادر من مكتب الشؤون الاجتماعية.

ويعد استكمال جميع المستندات المطلوبة من أهم الخطوات التي تساعد في فحص الطلبات واستيفاء بيانات المتقدمين.

ما شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026؟

وضعت وزارة العمل عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على المنحة، وجاءت على النحو الآتي:

أن يكون العامل مصري الجنسية.

أن يكون العامل من المقيمين داخل مصر.

أن يكون عمله غير منتظم.

أن يكون اسمه مسجلًا في مديرية القوى العاملة.

أن تكون حرفته مدونة في بطاقة الرقم القومي.

ألا يكون من المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

ألا يكون لديه سجل تجاري.

ألا يكون من ملاك رؤوس ماشية للتجارة.

ألا يمتلك حيازة أرض زراعية تزيد على فدان.

كيف يستفيد المستحقون من منحة العمالة غير المنتظمة؟

تمثل منحة العمالة غير المنتظمة إحدى صور الدعم الموجهة للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، إذ تُصرف للمستحقين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة العمل بعد استيفاء الشروط المحددة، بينما يتم صرف قيمة المنحة من خلال مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، خلال الفترة التي أعلنتها الوزارة لصرف منحة شهر يوليو 2026، بما يضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وفقًا للضوابط المعتمدة.