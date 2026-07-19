بالتزامن مع صرف الدفعات الجديدة.. دليلك الكامل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية، تحظى العمالة غير المنتظمة باهتمام متزايد من خلال حزمة من الإجراءات الداعمة التي تستهدف توفير حماية مالية واجتماعية للعاملين الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو تغطية تأمينية.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دمج هذه الفئة في المنظومة الرسمية، بما يضمن لها الاستفادة من برامج الدعم والخدمات المختلفة.

وخلال الساعات الأخيرة، تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة 2026 محركات البحث، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة للمستحقين المقيدين بقاعدة بياناتها، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للبحث عن موعد الصرف، والفئات المستحقة، وآليات التسجيل والاستعلام عن المنحة.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، والفئات المستحقة، وخطوات التسجيل لأول مرة، وطريقة الاستعلام عن المنحة باستخدام الرقم القومي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث انطلقت عملية الصرف اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، وذلك للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الوزارة والمستحقين للمنحة.

وأوضحت الوزارة أن صرف المستحقات يتم من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي السارية عند التوجه لاستلام المنحة، لضمان إتمام إجراءات الصرف بسهولة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتستهدف المنحة العاملين في المهن غير المنتظمة الذين لا يحصلون على دخل شهري ثابت أو لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا.

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن صرف منح للعمالة غير المنتظمة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنحة توفر دعما مباشرا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية التي تواجهها العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار البدوي، إلى أن هذه المنح تعكس توجها جادا نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن توسيع نطاق استفادتها من مظلة الحماية الاجتماعية، ويعزز من استقرارها الوظيفي والاقتصادي، فضلا عن توفير بيئة عمل أكثر أمانا وتنظيما.

وللراغبين في الانضمام إلى قاعدة بيانات المستفيدين مستقبلا، يشترط تقديم عدد من المستندات، وهي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

مستند يثبت عدم وجود دخل شهري ثابت.

بحث اجتماعي معتمد من مكتب الشؤون الاجتماعية.

استمارة التسجيل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم البطاقة

وأتاحت وزارة العمل للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق المنحة بسهولة، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للبريد المصري، ثم تقديم بطاقة الرقم القومي للموظف المختص، ليتم مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من حالة الاستحقاق وموعد صرف المنحة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ويمكن للراغبين في التسجيل لأول مرة ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة تسجيل العمالة غير المنتظمة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحديد المهنة أو الحرفة التي يمارسها المتقدم.

مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال طلب التسجيل إلكترونيا.

والجدير بالذكر، أن تواصل وزارة العمل تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل دوري، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالة الأكثر احتياجا.