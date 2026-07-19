قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفجارات قوية تهز ضواحي أربيل بكردستان العراق
تأجيل محاكمة 20 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان في أوسيم لـ 21 سبتمبر
محمد حجازي: الاستثمار الزراعي في تنزانيا يعزز الأمن الغذائي ويوفر احتياجات مصر المائية
ترامب: وقف إطلاق النار هذا الأسبوع أو تصعيد كبير
مش كوبري للأهلي.. رسالة من حسام عبد المجيد قبل احترافه في بلغاريا
الجيش الكويتي: أضرار جسيمة وحرائق في منشآت حيوية جراء الهجمات الإيرانية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 161 مسيرة أوكرانية خلال 12 ساعة
مصر تدين الاعتداء الإيراني على الكويت: تغليب الحلول الدبلوماسية يحفظ أمن واستقرار المنطقة
انفراد.. أول تعليق من إيفايلو بيتيف بشأن مفاوضات تدريب الزمالك
ارتفاع أسعار النفط عالميا
الري تطمئن المصريين: السد العالي جاهز لأسوأ السيناريوهات.. وهذا موقفنا من السد الإثيوبي
كارثة زراعية تضرب فرنسا.. البصل والجزر والفراولة في طريقها للاختفاء من الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بالتزامن مع صرف الدفعات الجديدة.. دليلك الكامل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بالتزامن مع صرف الدفعات الجديدة.. دليلك الكامل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
بالتزامن مع صرف الدفعات الجديدة.. دليلك الكامل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026
ياسمين القصاص

في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأولى بالرعاية، تحظى العمالة غير المنتظمة باهتمام متزايد من خلال حزمة من الإجراءات الداعمة التي تستهدف توفير حماية مالية واجتماعية للعاملين الذين لا يتمتعون بدخل ثابت أو تغطية تأمينية.

Regulations, Policies & Implementations- DGCA's Three Pillars Of ...

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو دمج هذه الفئة في المنظومة الرسمية، بما يضمن لها الاستفادة من برامج الدعم والخدمات المختلفة.

وخلال الساعات الأخيرة، تصدرت منحة العمالة غير المنتظمة 2026 محركات البحث، بالتزامن مع إعلان وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة للمستحقين المقيدين بقاعدة بياناتها، الأمر الذي دفع الكثير من المواطنين للبحث عن موعد الصرف، والفئات المستحقة، وآليات التسجيل والاستعلام عن المنحة.

وفي السطور التالية، نستعرض موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026، والفئات المستحقة، وخطوات التسجيل لأول مرة، وطريقة الاستعلام عن المنحة باستخدام الرقم القومي.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

أعلنت وزارة العمل بدء صرف الدفعتين الثانية والثالثة من المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة، حيث انطلقت عملية الصرف اعتبارا من الساعة 12 ظهر يوم الخميس الموافق 16 يوليو 2026، وذلك للمواطنين المقيدين بقاعدة بيانات الوزارة والمستحقين للمنحة.

وأوضحت الوزارة أن صرف المستحقات يتم من خلال جميع مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، مع ضرورة اصطحاب بطاقة الرقم القومي السارية عند التوجه لاستلام المنحة، لضمان إتمام إجراءات الصرف بسهولة.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

وتستهدف المنحة العاملين في المهن غير المنتظمة الذين لا يحصلون على دخل شهري ثابت أو لا يتمتعون بأي مظلة تأمينية، وذلك في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا.

طريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة 2025 للحصول على معاش شهري

وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إن صرف منح للعمالة غير المنتظمة يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.  

وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المنحة توفر دعما مباشرا يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية والاقتصادية التي تواجهها العمالة غير المنتظمة في ظل الظروف الراهنة.

وأشار البدوي، إلى أن هذه المنح تعكس توجها جادا نحو دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي، بما يضمن توسيع نطاق استفادتها من مظلة الحماية الاجتماعية، ويعزز من استقرارها الوظيفي والاقتصادي، فضلا عن توفير بيئة عمل أكثر أمانا وتنظيما.

وللراغبين في الانضمام إلى قاعدة بيانات المستفيدين مستقبلا، يشترط تقديم عدد من المستندات، وهي:

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

مستند يثبت عدم وجود دخل شهري ثابت.

بحث اجتماعي معتمد من مكتب الشؤون الاجتماعية.

استمارة التسجيل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة برقم البطاقة

وأتاحت وزارة العمل للمواطنين إمكانية الاستعلام عن استحقاق المنحة بسهولة، وذلك من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تابع للهيئة القومية للبريد المصري، ثم تقديم بطاقة الرقم القومي للموظف المختص، ليتم مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من حالة الاستحقاق وموعد صرف المنحة.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ويمكن للراغبين في التسجيل لأول مرة ضمن قاعدة بيانات وزارة العمل اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

اختيار خدمة تسجيل العمالة غير المنتظمة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

تحديد المهنة أو الحرفة التي يمارسها المتقدم.

مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال طلب التسجيل إلكترونيا.

والجدير بالذكر، أن تواصل وزارة العمل تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بشكل دوري، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة العمالة الأكثر احتياجا.

العمالة غير المنتظمة منح العمالة غير المنتظمة وزارة العمل اتحاد العمال البريد المصري منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبارة إسبانيا

بث مباشر مجانًا.. قناة مفتوحة لمشاهدة مبارة إسبانيا والأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانون خطة التنمية الاقتصادية.. تفاصيل

سعر الذهب

1700 جنيه | قفزة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. اضغط هنا وسجل بياناتك الآن

صرف مرتبات يوليو2026

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

تحذير جديد من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

تحذير جديد وعاجل من إنستاباي للمستخدمين.. انتبه لهذه المعلومات

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي زيادة مجموع الشهادة الإعدادية لـ320 درجة من العام المقبل

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 صدى البلد .. سجل بياناتك واعرف درجاتك

ترشيحاتنا

بي ام دبليو M4 كوبيه موديل 2026

سعر بي ام دبليو M4 موديل 2026 في السعودية

Gemini

اكتشاف ثغرة برمجية في أندرويد تسمح لمساعد Gemini بإرسال رسائل SMS دون فتح الهاتف

اخبار السيارات

أخبار السيارات| مواصفات بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2027.. لينكون نافيجيتور 2026 الجديدة

بالصور

استغلي الصيف واستعدى لرمضان.. طريقة تجفيف البرقوق وعمل القراصيا في المنزل

البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا
البرقوق والقراصيا

بيتهرب برة مصر.. القوات المسلحة تنشر شهادات مسؤولين يحذرون من ظاهرة "الدهابة"

درع الجنوب
درع الجنوب
درع الجنوب

القبض بكرة.. جدول المرتبات الجديدة بعد الزيادة.. رسمياً

صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026
صرف مرتبات يوليو2026

ياسمينا العبد في ضيافة "بيت مراد" السبت المقبل

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| تكريم بطلي إنقاذ أسرة من سيارة غارقة بالغربية

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| عادت للشرقية من جديد.. إنقاذ ثاني مـ صاب بلدغة ثعبان

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية

وزير الدفاع يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية.. فيديو وصور

رسالة الوداع

رحل بعد صراع مع المرض.. آخر ما قاله أحمد جلال نجم «حضرة المتهم أبي»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العلاقة الإيجابية.. بوابة الطمأنينة الأسرية

المزيد