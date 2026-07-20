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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
رنا عصمت

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جذابة.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة..

وظهرت رنا سماحة بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية توب هاف ستومك باللون الاسود و نسقت معه جيب ستان باللون الرمادى الفاتح.

 وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها  ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of boat
May be an image of boat and ocean
May be an image of boat and ocean

 


 

بملابس جريئةرنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر رنا سماحة صور رنا سماحة إطلالة رنا سماحة

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بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

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