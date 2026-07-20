بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

شاركت الفنانة رنا سماحة، متابعيها، بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة جذابة.

تفاصيل إطلالة رنا سماحة..

وظهرت رنا سماحة بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية توب هاف ستومك باللون الاسود و نسقت معه جيب ستان باللون الرمادى الفاتح.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



