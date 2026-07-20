بالدانتيل.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالة جريئة

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها .

تفاصيل إطلالة زوجة ماجد مصرى..

وظهرت زوجة ماجد مصرى، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس صيفية باللون الابيض مع البيج الدانتيل.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.