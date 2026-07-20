قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جمهورية الجبل الأسود وحرمه يزوران المتحف المصري الكبير
قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية
القبض على 3 سائقين استعرضوا بسياراتهم فى حفل زفاف بالبحيرة
ثورة ومولد نبوي وذكرى النصر.. خريطة الإجازات الرسمية المتبقية لعام 2026
تقرير | توتر واشتباكات ومقاطعة إعلامية.. كواليس مثيرة أعقبت نهائي كأس العالم 2026
لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه
في آخر ظهور .. هاني شنودة يكشف سر إقامته بمفرده
تقرير | زيادة 21% عن مونديال قطر.. كم حصدت إسبانيا بعد التتويج باللقب؟
الزمالك يوضح للجنة التراخيص باتحاد الكرة تفاصيل قضايا إيقاف القيد
نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد قريباً
تحرك برلماني لإصدار تشريع حاسم لاجتثاث جرائم الفضاء الإلكتروني وحماية المواطنين
اقتراحات برلمانية حاسمة لمواجهة الابتزاز الإلكترونى للأسر المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء
وفاء نور الدين

أعلنت  شركة شعاع للخدمات العامة عن حاجتها إلى موظفين للعمل في مجال قراءة عدادات الكهرباء بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للشروط والمزايا التالية لوظيفة (قارئ ممتاز).

1- الراتب الشهري
- راتب شهرى 15 الف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 10500.
- راتب شهرى 12 ألف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 8500
- راتب شهرى 10 الاف جنبه لعدد العدادات المقروءة  6750
ملحوظة : يتم استقطاع الضرائب من الراتب شهريا.
2- أرباح نهاية العام شهر كامل طبقاً للأداء (إجمالي المقروءة ÷ ١٢ وبنسبة إلى التارجت).
3- تتحمل الشركة جميع التأمينات والضرائب على القارئ حصة العامل / حصة الشركة.
4- يتم خصم الأكواد الوهمية / ضعف التارجت بعد تحقيق بالشؤون القانونية.

مميزات العمل في الوظائف المعلنة 

 

1- العمل بالقرب من محل السكن كلما أمكن.
2- ساعات العمل طبقاً لقانون العمل أو بعد تحقيق متوسط قراءة إجمالي التارجت خلال ٢٥ يوم.
3- بوليسة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة (٢٥٠ ألف جنيه) تتحمل الشركة دفع الأقساط.
4- تأمين طبي خاص بأعلى المستشفيات بمبلغ (٥٠) ألف جنيه سنوياً بقيمة تحمل ١٥% من أي إجراء طبي (علاج – أشعة – عمليات – تحاليل - .... إلخ) تتحمل الشركة قيمة القسط كاملاً.
5- تأمين صحي حكومي / اجتماعي من أول يوم عمل تتحمل الشركة دفع القيمة كاملة.
6- إمكانية التأمين الطبي على الأسر (الأب / الأم / الزوجة / الأبناء) بمبلغ ٥٠ ألف جنيه سنوياً طبقاً لرغبة العامل طبقاً لمطالبة شركة التأمين وتتيح للفرد (يتحمل القارئ القيمة).

شروط التقدم للوظيفة :


1- يشترط مؤهل دراسي مناسب.
2- يشترط وجود موبايل أندرويد حديث لتحميل برنامج العمل.
3- مدة التدريب ١٥ أيام ويتم استكمال الأوراق فيها.
4- عدم إنهاء التعاقد إلا بنهاية المدة القانونية وفي حالة الضرورة يتم إنهاء التعاقد طبقاً للقانون بعد مهلة الإخطار القانوني (شهرين

وتتلقى شركة شعاع للخدمات العامة طلبات التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس آب 
01159893437

شركة شعاع قراءة عدادات الكهرباء عدادات الكهرباء شركة شعاع للخدمات العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

رسميًا.. 3 أيام إجازة متتالية بقرار من رئيس الوزراء

الرئيس الأرجنتينى

بعد ساعات من خسارة النهائي.. رئيس الأرجنتين يفاجئ الشعب بقرار غير متوقع

حالة الطقس

تحذير عاجل.. أخطر موجة حر في صيف 2026 تبدأ في هذا الموعد

أسعار النقل العام

التذكرة بـ5 جنيه.. مفاجأة في أسعار النقل العام بالقاهرة بعد النظام الجديد

أحمد جلال عبد القوي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل جديدة في وفاة أحمد جلال عبد القوي

أسعار الدواجن

انخفاض البانيه.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع اليوم الإثنين

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 والجنيه الذهب اليوم 20 يوليو 2026

الأرجنتين واسبانيا

نهائي كأس العالم.. اشتباكات بالأيدي بين لاعبي الأرجنتين وإسبانيا عقب صافرة النهاية

ترشيحاتنا

مسابقة رواد اللغة العربية الموسم الثاني

غدا.. الأزهر يكرم الفائزين في الموسم الثاني من مسابقة رواد اللغة العربية

ملتقى الجامع الأزهر

الجامع الأزهر: «السقف المحفوظ» دليل على إحكام الخلق ودقة النظام الكوني

الاحتفال بالمولد النبوي

هل الاحتفال بالمولد النبوي عبادة؟.. الضوابط الشرعية لإباحته

بالصور

طريقة عمل الكوارع بالخل و الثوم

الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..
الطريقة لعمل الكوارع بالخل و الثوم..

بملابس جريئة.. رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر
بملابس جريئة..رنا سماحة تثير الجدل بإطلالتها على البحر

بكاميرات وذكاء اصطناعي.. أحدث "دراجة" كهربائية من فولكس فاجن

دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية
دراجة فولكس فاجن الكهربائية

درة تخطف الأنظار بفستان صيفي أبيض

درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى
درة تخطف الانظار بفستان بسيط صيفى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: وجع القلب الإلكتروني

شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: النفايات الإليكترونية خطر يتسلل من أيدينا للبيئة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: متلازمة كاثرين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدق حلمك

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نبوءة أم عماد

المزيد