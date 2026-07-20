لقراءة عدادات الكهرباء.. شعاع تعلن عن وظائف براتب يصل إلى 12 آلاف جنيه

أعلنت شركة شعاع للخدمات العامة عن حاجتها إلى موظفين للعمل في مجال قراءة عدادات الكهرباء بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك وفقاً للشروط والمزايا التالية لوظيفة (قارئ ممتاز).

1- الراتب الشهري

- راتب شهرى 15 الف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 10500.

- راتب شهرى 12 ألف جنيه بالنسبة لعدد العدادات المقروءة 8500

- راتب شهرى 10 الاف جنبه لعدد العدادات المقروءة 6750

ملحوظة : يتم استقطاع الضرائب من الراتب شهريا.

2- أرباح نهاية العام شهر كامل طبقاً للأداء (إجمالي المقروءة ÷ ١٢ وبنسبة إلى التارجت).

3- تتحمل الشركة جميع التأمينات والضرائب على القارئ حصة العامل / حصة الشركة.

4- يتم خصم الأكواد الوهمية / ضعف التارجت بعد تحقيق بالشؤون القانونية.

مميزات العمل في الوظائف المعلنة





1- العمل بالقرب من محل السكن كلما أمكن.

2- ساعات العمل طبقاً لقانون العمل أو بعد تحقيق متوسط قراءة إجمالي التارجت خلال ٢٥ يوم.

3- بوليسة تأمين ضد العجز الكلي أو الوفاة (٢٥٠ ألف جنيه) تتحمل الشركة دفع الأقساط.

4- تأمين طبي خاص بأعلى المستشفيات بمبلغ (٥٠) ألف جنيه سنوياً بقيمة تحمل ١٥% من أي إجراء طبي (علاج – أشعة – عمليات – تحاليل - .... إلخ) تتحمل الشركة قيمة القسط كاملاً.

5- تأمين صحي حكومي / اجتماعي من أول يوم عمل تتحمل الشركة دفع القيمة كاملة.

6- إمكانية التأمين الطبي على الأسر (الأب / الأم / الزوجة / الأبناء) بمبلغ ٥٠ ألف جنيه سنوياً طبقاً لرغبة العامل طبقاً لمطالبة شركة التأمين وتتيح للفرد (يتحمل القارئ القيمة).

شروط التقدم للوظيفة :



1- يشترط مؤهل دراسي مناسب.

2- يشترط وجود موبايل أندرويد حديث لتحميل برنامج العمل.

3- مدة التدريب ١٥ أيام ويتم استكمال الأوراق فيها.

4- عدم إنهاء التعاقد إلا بنهاية المدة القانونية وفي حالة الضرورة يتم إنهاء التعاقد طبقاً للقانون بعد مهلة الإخطار القانوني (شهرين

وتتلقى شركة شعاع للخدمات العامة طلبات التقديم على الوظائف من خلال إرسال السيرة الذاتية على رقم واتس آب

01159893437