روسيا تطرد دبلوماسيين إيطاليين من أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، دبلوماسيين إيطاليين اثنين شخصين غير مرغوب فيهما، وطالبتهما بمغادرة الأراضي الروسية خلال 3 أيام، وذلك ردا على خطة مماثلة قامت بها إيطاليا.



وقالت الوزارة، في بيان، إن فيتوريو باريلا الملحق بسفارة إيطاليا لدى روسيا ودافيدي دابريلي مساعده، "شخصان غير مرغوب فيهما"، وإن عليهما وكذلك أفراد عائلتيهما، مغادرة الأراضي الروسية في غضون ثلاثة أيام.

وكانت إيطاليا قد أعلنت في 9 يوليو الجاري طرد دبلوماسيين روسيين متهمة إياهما بأنهما "من أجهزة الاستخبارات الروسية" وكانا يعملان على أراضيها بغطاء دبلوماسي، وذلك بعد يومين من توقيف عنصرين سابقين في الاستخبارات الإيطالية بتهمة التعاون مع موسكو.

