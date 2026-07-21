الجيش اللبناني يبدأ الانتشار في بلدة زوطر بعد الانسحاب الإسرائيلي

أعلن مسؤول أن الجيش اللبناني ينتشر جنوبا بعد الانسحاب الإسرائيلي، حيث بدء الجيش اللبناني الدخول إلى بلدة زوطر الغربية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.

وبدأت فرق هندسة الجيش اللبناني تعمل على مسح شوارع زوطر الغربية من المتفجرات ومخلفات الاحتلال.

كما قال الجيش اللبناني أن وحداته العسكرية بدأت الانتشار ببلدة زوطر الغربية بناء على الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري.



وبدأت قوات الجيش اللبناني بالانتشار في بلدة زوطر الغربية جنوب لبنان اليوم الثلاثاء، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة، وذلك تماشيًا مع خطة توسطت فيها الولايات المتحدة.

الخطة تتضمن مصادرة قوات الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله

وتتضمن الخطة مصادرة قوات الجيش اللبناني لأسلحة حزب الله في أجزاء من جنوب لبنان، وانسحابًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الاثنين بدء تنفيذ الخطة، التي أُطلق عليها اسم “برنامج المناطق التجريبية”.

