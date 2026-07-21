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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بلجيكا

وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بلجيكا
وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع إلى مواصلة تعزيز العلاقات مع بلجيكا
أ ش أ

 أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، العلاقات الراسخة التي تربط بين الولايات المتحدة وبلجيكا في مختلف المجالات، وتطلع واشنطن إلى مواصلة البناء على هذا الأساس القوي في المستقبل.

جاء ذلك في بيان أصدره روبيو اليوم الثلاثاء لتهنئة شعب بلجيكا بمناسبة يومهم الوطني، ونشرته الخارجية الأمريكية.

وقال روبيو: "تجمع الولايات المتحدة وبلجيكا صداقة متينة، ترسخت عبر عقود من التضحيات المشتركة والالتزام المتبادل ببناء عالم أكثر أمانا وقوة وازدهارا، وبصفتنا حليفين في حلف الناتو، يقف بلدانا في قلب الأمن عبر الأطلسي، حيث تستضيف بلجيكا مقر الحلف".

وأضاف: "تتجاوز شراكتنا المجال الدفاعي، إذ يدعم حجم التبادل التجاري الثنائي الذي يتجاوز 70 مليار دولار أمريكي 200 ألف وظيفة على جانبي المحيط الأطلسي؛ مما يُبرز متانة علاقاتنا الاقتصادية، ويعمل بلدانا على توسيع نطاق التعاون في مجالات الإنتاج الدفاعي المشترك، والطاقة النووية، والغاز الطبيعي المسال".

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة تتطلع إلى مواصلة البناء على هذا الأساس القوي من خلال العمل مع بلجيكا لتعزيز التجارة العادلة والمتبادلة، وتعزيز أمننا الجماعي، ومعالجة تحديات عصرنا.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لعلاقات الراسخة التي تربط بين الولايات المتحدة وبلجيكا تهنئة شعب بلجيكا بمناسبة يومهم الوطني

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